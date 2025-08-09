Rusko v stredu v noci zaútočilo rojom dronov na kľúčovú plynovú čerpaciu a meraciu stanicu na juhu Ukrajiny. Útok spôsobil mohutný požiar a zasiahol zariadenie, ktoré je súčasťou dovozného reťazca LNG z USA a Azerbajdžanu. Podľa ukrajinského ministerstva energetiky išlo o stanicu v blízkosti hranice s Rumunskom, zapojenú do systému plynovodu Transbalkán.
Rumunsko – ako členská krajina NATO – reagovalo okamžite. Podľa Fox News vyslalo do vzduchu stíhačky F-16, keď sa útok odohral len necelý kilometer od jeho územia. Ministerstvo národnej obrany (MApN) na sociálnej sieti X potvrdilo, že ruské drony útočili na civilnú infraštruktúru v oblasti Izmajil. Ide o mesto a administratívny okres na juhu Odeskej oblasti Ukrajiny, v delte Dunaja, priamo pri hranici s Rumunskom. Slúži ako významný bod pre export a import energií a obilnín a je iba niekoľko stoviek metrov vzdialené od územia NATO (Rumunska).
„Radarové systémy MApN zaznamenali vzdušné ciele v ukrajinskom priestore, blízko župy Tulcea. O 1:10 ráno bola populácia na severe župy varovaná cez systém RO-Alert,“ uviedlo rumunské ministerstvo obrany.
Dvojica stíhačiek F-16 vzlietla na monitorovanie národného vzdušného priestoru. Neautorizované narušenie hraníc nezistili, no armáda oznámila, že vykoná dodatočné kontroly a bude v reálnom čase informovať spojencov z NATO.
The fire in Ukraine was visible even from Romania. Russian occupiers struck a gas facility in the Izmail district of Odesa region. Ukrainian media report that the strike completely destroyed the production equipment. Due to damage to the main gas pipeline, 2,500 customers have… pic.twitter.com/P8UrojCodm— WarTranslated (@wartranslated) August 6, 2025
Útok zasiahol ropovody a plynovody v závode Orlivka v Odeskej oblasti. Nad Dunajom, ktorý tvorí hranicu s Rumunskom, bolo vidno oranžové plamene a hustý dym. Ruské ministerstvo obrany sa k zásahu otvorene prihlásilo – šlo o vedomý útok na energetickú infraštruktúru. Po šiestich mesiacoch je teda aj posledný náznak „energetického prímeria“ minulosťou.
Kyjev sa medzitým snaží naplniť zásobníky pred tradične krutou zimou. Prezident Volodymyr Zelensky útok označil za načasovaný s chladnou kalkuláciou: „Bola to úmyselná a cynická snaha narušiť naše prípravy na vykurovaciu sezónu,“ vyhlásil na sociálnych sieťach.
Transbalkánsky plynovod kedysi, počas Sovietskeho zväzu aj po ňom, prepravoval ruský plyn cez Ukrajinu do Rumunska, Moldavska, Bulharska, Grécka a Turecka. Všetko sa zmenilo koncom roka 2019, keď Moskva spustila podmorský TurkStream. Dnes je tok obrátený – namiesto ruského plynu prúdi do Ukrajiny plyn z externých zdrojov.
Ukrajinské ministerstvo energetiky zdôraznilo, že cielenie na zariadenie bolo „čisto proti civilnej infraštruktúre“. Ruský útok na kľúčovú plynovú kompresnú stanicu na juhu Ukrajiny cieli na dôležitý Transbalkánsky plynovod – živú tepnu pre dovoz LNG z USA a Azerbajdžanu do Ukrajiny. Poškodením infraštruktúry narušil dodávky, ktoré sú kľúčové pre ukrajinskú energetickú bezpečnosť a nezávislosť. Útok tak zároveň podkopáva vzťahy Ukrajiny s jej partnermi – Azerbajdžanom, USA a Európou. Je výstrahou, že aj podpora energetickej spolupráce s Kyjevom je zraniteľná voči ruskej agresii, zvyšuje napätie a komplikuje diplomatické vzťahy v regióne.
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery mohutnej ohnivej gule nad zariadením, sprevádzanej dunením protileteckej paľby. Scéna sa odohrávala len pár sto metrov od brehu Dunaja.
Momentálne väčšina kľúčových dovozov plynu na Ukrajinu prechádza cez prepojovacie body s Maďarskom, Slovenskom a Poľskom.