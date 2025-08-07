Jedným z hlavných víťazov európskeho obranného boomu sa stal nemecký zbrojársky gigant Rheinmetall. Zohráva kľúčovú rolu v dodávkach zbraní pre Ukrajinu. To je zrejmý dôvod, prečo sa dostal do hľadáčika Ruska.
Na konci apríla 2024 sa páchatelia v noci vlámali do pokojnej obytnej štvrte Hermannsburgu. Pod rúškom tmy podpálili drevený záhradný domček a mohutný buk pred veľkým tehlovým domom. Kým dorazili hasiči, podpaľači už boli preč. Majiteľom domu bol Armin Papperger, generálny riaditeľ najväčšieho nemeckého výrobcu zbraní Rheinmetall.
O niekoľko dní neskôr sa na ľavicovom webe objavilo anonymné priznanie k útoku. Autori v ňom kritizovali Rheinmetall za zisky z vojny a žiadali prepustenie bývalého člena Frakcie Červenej armády, ktorá v 70. a 80. rokoch zabila viacero nemeckých podnikateľov a verejných činiteľov.
V lete 2024 americké spravodajské služby informovali Berlín, že Rusko pripravuje atentát na A. Pappergera. Malo ísť o súčasť širšieho plánu na likvidáciu zbrojárskych šéfov v Európe. V januári 2025 vtedajší koordinátor NATO pre hybridné hrozby James Appathurai verejne potvrdil, že Rusko plánovalo vraždu šéfa zbrojárskeho giganta. Upozornil, že Moskva je ochotná riskovať životy civilistov, aby dosiahla svoje ciele.
Zatiaľ čo útoky ruskej vojenskej rozviedky GRU boli pred vojnou zamerané najmä na postsovietske krajiny a ruských disidentov, A. Papperger je prvý šéf západnej zbrojárskej spoločnosti, ktorý sa stal cieľom. Pokus o jeho odstránenie ukazuje novú dimenziu hybridnej vojny – spája sabotáž, atentáty, dezinformácie a útoky na infraštruktúru. Informuje o tom agentúra Bloomberg.
Akcie Rheinmetallu od vypuknutia vojny stúpli viac než osemnásobne. Trhová kapitalizácia dosahuje 81 miliárd eur a spoločnosť má rekordný objem objednávok vo výške 63 miliárd eur.
Firma je najväčším producentom munície v Európe a rýchlo rozširuje výrobu. Vďaka Pappergerovej expanzívnej stratégii Rheinmetall odkúpil španielsku firmu Expal Systems za 1,2 miliardy eur a plánuje do roku 2027 vyrábať 1,5 milióna delostreleckých granátov ročne. Pred vojnou bola kapacita len 70-tisíc kusov.
Pappergerove expanzívne ambície
- Šéf Rheinmetallu Armin Papperger podpísal dohodu s talianskou spoločnosťou Leonardo o spoločnej výrobe tankov a rozširuje pôsobenie v Spojených štátoch, kde Rheinmetall odkúpil spoločnosť Loc Performance Products za jednu miliardu dolárov. Tento krok má spoločnosti otvoriť cestu k programu americkej armády na vývoj nástupcu bojového vozidla M2 Bradley v hodnote 45 miliárd dolárov.
- Zároveň sa snaží preniknúť aj do segmentu dronov. Po nevydarenom pokuse o spoluprácu s Mníchovským startupom Helsing uzavrel Rheinmetall v roku 2024 partnerstvo s americkou firmou Auterion a neskôr aj s Anduril Industries.
- Pappergerove expanzívne ambície narazili aj na limity. Pokus o prevzatie lodenice Thyssenkrupp Marine Systems skončil neúspechom, podobne ako snahy o kúpu radarovej spoločnosti Hensoldt.
- Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall práve teraz oznámil, že od nemeckej armády získal objednávku na približne 1 400 vojenských logistických vozidiel v hodnote 770 miliónov eur. Zákazka prichádza v čase, keď Európa výrazne zvyšuje výdavky na obranu v reakcii na globálne napätie a pokračujúcu vojnu na Ukrajine, uvádza Euronews.
A. Papperger opakovane navštívil Ukrajinu. V roku 2023 oznámil založenie spoločného podniku s ukrajinskou zbrojárskou skupinou Ukroboronprom. Okrem opravárenského centra plánuje Rheinmetall vybudovať štyri výrobné závody priamo na Ukrajine.
Nemecko výrazne zvýšilo Pappergerovu ochranu. Má ochranku rovnakej úrovne ako kancelár. Pri sídle Rheinmetallu v Düsseldorfe hliadkujú ozbrojení policajti a obrnené vozidlá. Podobne je strážený aj jeho dom. Podľa informácií z prostredia nemeckej vlády boli niektorí podozriví z plánovania atentátu stále na území krajiny až do konca roka 2024.
Zároveň narastá podozrenie, že Rusko využíva trestancov a radikálov na útoky s cieľom zmiasť vyšetrovanie. Výbuchy, požiare a útoky v Európe – od Veľkej Británie cez Poľsko po Lotyšsko – nesú znaky podobného rukopisu. GRU sa pokúšala preniesť výbušniny aj cez kuriérske zásielky v rámci testovania novej metódy sabotáže.