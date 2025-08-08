Režim v Moskve prešiel do novej fázy digitálnej represie. Už nejde len o mazanie príspevkov a blokovanie stránok. Od júla môže byť trestné aj samotné hľadanie zakázaného obsahu. Teda ak si v Rusku zadáte do Googlu (pardon, do Yandexu) meno Alexeja Navaľného či informáciu o vojne na Ukrajine, môžete dostať pokutu – zatiaľ. Neskôr možno aj trestné oznámenie.
Rusko sa tak definitívne zaradilo medzi krajiny s najnižšou úrovňou internetovej slobody na svete. Horšie sú na tom už len Irán, Mjanmarsko a Čína. No kým čínska cenzúra bola vybudovaná spolu s internetom už od začiatku, v Rusku bol web ešte donedávna pomerne voľný. Ľudia mali lacný a rýchly prístup k zahraničným službám, sociálnym sieťam, médiám aj zábave.
Zlom nastal v roku 2020. Vtedy vstúpil do platnosti tzv. zákon o suverénnom internete, ktorý štátu umožnil priamo kontrolovať tok dát, blokovať IP adresy a obísť operátorov. Po invázii na Ukrajinu sa skrutky ešte viac pritiahli – od roku 2022 zablokovali ruské úrady desiatky tisíc webových adries.
Moskva dramaticky eskalovala svoju kontrolu nad internetom a podľa oficiálnej cenzúrnej agentúry Roskomnadzor zablokovala viac ako 138-tisíc webových stránok. Tento zásah sa zameriava na nezávislé médiá, zahraničné spravodajské platformy, sociálne platformy ako Twitter, Facebook a Instagram a dokonca aj stránky Wikipédie súvisiace s vojnou na Ukrajine, a to všetko v rámci zákonov trestajúcich „falošné správy“ proti vládnemu naratívu. Cieľom opatrení je potlačiť disent a prísne kontrolovať informácie, čím sa ruskí používatelia ešte viac izolujú od nezávislých a globálnych perspektív uprostred prebiehajúceho vojnového napätia a informačnej vojny.
Zahraničné hostingové služby sú tiež blokované, čo vyvíja tlak na ruské podniky a občanov, aby sa spoliehali na štátom kontrolované alternatívy, čo od začiatku invázie predstavuje nárast digitálneho autoritárstva.
V reakcii na to si Rusi masovo začali inštalovať VPN – virtuálne privátne siete, ktoré obchádzajú cenzúru. Dnes ich používa takmer 40 percent populácie, čo je jeden z najvyšších podielov na svete. Dokonca aj po tom, čo sa štát pokúsil „priškrtiť“ YouTube, táto platforma zostáva najpopulárnejším miestom na sledovanie videí vrátane opozičných kanálov.
