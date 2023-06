Lekárske odborové združenie opäť zaťalo vedľa. Problémom celého zdravotníckeho systému na Slovensku podľa jeho podpredsedu Miroslava Mendela je, že súkromné zdravotné poisťovne údajne nemajú povinnosť zaplatiť nemocniciam za ošetrenie. „To znamená, že ak pacient príde do nemocnice, nemocnica ho ošetrí, pretože zo zákona musí a aj chce. Ale následne, tieto poisťovne nehradia náklady vzniknuté s ošetrením. To znamená, že tie peniaze nemocnica nedostane a dostáva sa automaticky do dlhu,“ povedal M. Mendel. Toto má byť dôvodom, prečo sa štátne nemocnice dostávajú do červených čísel.

Zaujímavé na tom celkom podľa M. Mendela je, že súkromné poisťovne následne dokážu vykázať dokonca zisk. „Ak by ale poisťovňa minula všetky peniaze a napriek tomu nedokázala uhradiť nemocniciam ich náklady, mohli by sme povedať, že zdravotné odvody občanov sú nízke a môžeme sa baviť o tom, že by sa mali zvyšovať,“ podotkol. To ale nemožno tvrdiť v situácii, keď zdravotná poisťovňa na konci roka vykazuje zisk.

Nie je to poisťovňami

LOZ do tejto záležitosti búši už roky. Poukazuje na to, že štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa sa už topí v dlhoch, ale súkromné poisťovne to vždy vedia úžasne uhrať. „A potom sa povie, že je to tým úžasným manažmentom súkromných zdravotných poisťovní,“ povedal M. Mendel.

Ako podotkol zdravotnícky analytik INESS Martin Vlachynsky, argumentácia lekárskych odborárov je postavená tak trochu dole hlavou. „Zdravotné poisťovne žiadnej nemocnici neplatia za konkrétny výkon tak, ako keď ideme napríklad k holičovi,“ vysvetlil. V súčasnosti totiž existujú tri hrubé modely, podľa ktorých sú nastavené platby medzi nemocnicami a poisťovňami.