Vojnové operácie sa zvyčajne neplánujú v skupinovom chate. Ani v šifrovanej aplikácii Signal. A už vôbec nie s náhodným účastníkom – novinárom. No práve to sa stalo Trumpovej administratíve. Uniknutá komunikácia vysokých predstaviteľov americkej vlády zároveň dokázala plný rozsah nedôvery a pohŕdania voči európskym spojencom.

Šéfredaktor The Atlantic Jeffrey Goldberg dostal pozvánku do komunikačnej skupiny, kde si vysokí predstavitelia USA preposielali detaily k útoku proti húsíjskym militantom v Jemene. Namiesto toho, aby ho zo skupiny okamžite vyhodili, si kľúčoví poradcovia prezidenta vymieňali správy ďalej. Rovno pred jeho očami. Skupina si nevšimla, že medzi nimi nie je len viceprezident JD Vance, minister obrany Pete Hegseth či poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz, ale aj novinár. Zásah proti húsíjom v Červenom mori sa tak stal predmetom jedného z najtrápnejších únikov informácií v modernej americkej histórii.

Viceprezident JD Vance si v komunikácii cez aplikáciu Signal povzdychol, že „neznáša, keď opäť zachraňujeme Európu“ a podotkol, že „by bolo lepšie útok odložiť, keďže z neho bude ťažiť najmä starý kontinent“. Minister P. Hegseth ho v tom povzbudil. „Európske priživovanie je úbohé,“ napísal.

Keď sa J. Goldberg pýtal, či jeho prítomnosť v skupine bola zámerná, odpovede sa nedočkal. Zato mu 15. marca doobeda prišla ďalšia správa – „Team update“ – v ktorej P. Hegseth zverejnil detailné informácie o čase, cieli, použitých zbraniach a očakávanej stratégii. Útok sa spustil len o pár hodín neskôr. Podľa dostupných údajov pri ňom zahynulo 53 ľudí, vrátane detí.

V Spojených štátoch, ktoré sa pasujú za svetových lídrov v kybernetickej bezpečnosti, to pôsobí ako satira. A to v čase, keď vojna v pásme Gazy eskaluje, Húsíjovia útočia na lode v Červenom mori a napätie v transatlantických vzťahoch je na bode mrazu.

Správy z aplikácie Signal ukázali, že Trumpovi ľudia nemajú veľkú dôveru voči európskym spojencom. JD Vance v skupine napísal, že „iba tri percentá amerického obchodu prechádzajú cez Suez, ale až štyridsať percent európskeho“. A pýtal sa, či si D. Trump uvedomuje, ako veľmi tento fakt odporuje jeho konfrontačnému prístupu voči EÚ. M. Waltz následne poznamenal, že náklady operácie „budú fakturované Európanom“.

Na pretrvávajúce napätie medzi USA a EÚ upozorňovali analytici už skôr. D. Trump už roky tlačí na európskych partnerov, aby zvýšili obranné výdavky a prispievali viac na podporu Ukrajiny. Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii viceprezident JD Vance obvinil Nemecko z cenzúry pravicových názorov, P. Hegseth zase pred NATO vyhlásil, že „bezpečnosť Európy nie je primárnou úlohou USA“. V Spojených štátoch už dlho rastie dojem, že Európa je skôr bremenom než partnerom.

Najbizarnejšou časťou celého príbehu zostáva forma komunikácie. Signal, aplikácia populárna najmä medzi aktivistami a novinármi, bola preferovaným kanálom pre výmenu citlivých informácií o vojenských operáciách. A hoci ponúka end-to-end šifrovanie, aj táto ochrana má svoje trhliny.

Podľa správy Google Threat Intelligence Group zneužívajú ruské špionážne skupiny ako Sandworm a Turla funkciu „prepojené zariadenia“ na prístup k správam používateľov. Pomocou falošných QR kódov môžu útočníci získať prístup k celej histórii správ, a to bez potreby fyzicky kompromitovať samotné zariadenie.

Bývalý šéf komunikačnej centrály Bieleho domu Larry Pfeiffer sa vyjadril jasne: „Používať Signal na výmenu vojenských plánov je neobhájiteľné. Nikto nemôže vedieť, či nebol niečí telefón kompromitovaný. V takom prípade by mohol nepriateľ čítať správy ešte skôr, než sú odoslané.“

D. Trump situáciu bagatelizoval: „Jedna chyba za dva mesiace. To nie je zlé.“ Signal podľa neho bola „najlepšia dostupná technológia“ a Goldbergovo zaradenie do skupiny „nemalo žiadny vplyv“ na vojenské akcie. Navyše sa o novinárovi vyjadril s opovrhnutím, označil ho za „podrazáka“. Magazín The Atlantic, ktorý má dlhú tradíciu seriózneho publicistického písania, označil D. Trump za veľmi zlé a pochybné médium.

BREAKING: Donald Trump is addressing the bombshell scandal about war plans being discussed on the Signal app.



Zero accountability. Zero. pic.twitter.com/3LmzfunLTL