Všeobecná zdravotná poisťovňa sa vehementne snaží bojovať proti Nemocnici Bory. Tentoraz však už nejde iba o otázku zazmluvnenia zdravotnej starostlivosti v novej nemocnici. Štátna poisťovňa sa usiluje na svoju stranu získať aj pacientske organizácie. Ako sa zdá, neúspešne.

Asociácia na ochranu práv pacientov iniciovala Výzvu na zazmluvnenie Nemocnice Bory Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi poisťovne Richardovi Strapkovi. Pod výzvu sa podpísalo 24 pacientskych organizácií, ktoré poukazovali na kritický stav slovenského zdravotníctva.

Pacienti každoročne hlásia menej dostupnú zdravotnú starostlivosť a pre mnohých sa stav slovenského zdravotníctva stáva neúnosným. „Počet podnetov v našej bezplatnej právnej pacientskej poradni sa v posledných rokoch zdvojnásobil. Pribúda podnetov od pacientov, ktorí sa nevedia dostať k liekom, vyšetreniam a operačným zákrokom,“ uviedli pacienti v otvorenom liste v nádeji, že vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne obmäkčia, a jej poistenci sa rovnako ako klienti súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union budú môcť dostať k špičkovej zdravotnej starostlivosti, ktorú Nemocnica Bory ponúka.

Ciele záujmových skupín

Všeobecná zdravotná poisťovňa namiesto toho, aby pacientom prisľúbila bezpečnú a komfortnú zdravotnú starostlivosť, ktorá by im zabezpečila vyššiu kvalitu života po výkonoch nielen v prípade ťažkých ochorení, sa rozhodla pacientov poúčať. Aktivity a úlohu pacientskych organizácií, ktoré obhajujú záujmy pacientov síce poisťovňa ocenila, no boj za práva pacientov už nepovažovala za politicky korektný. „Táto činnosť by nemala byť zneužitá a dosahovanie cieľov iných záujmových skupín, a rovnako by tieto aktivity nemali byť realizované pod vplyvom mediálneho či politického tlaku,“ reagovala VšZP na požiadavku asociácie.