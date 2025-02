Vzťahy medzi Českom a Slovenskom neboli horšie od roku 1993, keď sa Československo pokojnou cestou rozdelilo na dve nezávislé republiky. Odklon slovenskej vlády pod vedením Roberta Fica od západného sveta smerom k Moskve a rozdielne postoje oboch krajín k vojne na Ukrajine prispeli k narastajúcemu napätiu medzi niekdajšími najužšími obchodnými a politickými partnermi, uvádza web Politico.

Spory sa prehlbovali sériou menších aj väčších incidentov. Minulý rok Praha zrušila desaťročia trvajúcu tradíciu neformálnych spoločných zasadnutí českej a slovenskej vlády. Smer rozhodnutie kritizoval. „Mrzí nás, že českí politici využívajú Slovensko a naše vnútropolitické záležitosti vo volebnej kampani, a malo by to čo najskôr skončiť,“ uviedla europoslankyňa Smeru Katarína Roth Neveďalová.

Nedávno sa napätie prenieslo aj na sociálne siete, keď sa lídri oboch krajín nezhodli na tom, či spolu neformálne hovorili počas summitu EÚ 3. februára. Český premiér Petr Fiala tvrdil, že sa s R. Ficom rozprával, no ten to poprel. „Na neformálnom summite v Bruseli som zdvorilo podal ruku českému premiérovi P. Fialovi. A tým to skončilo!“ napísal R. Fico na Facebooku.

P. Fiala na to reagoval: „Robert Fico v Bruseli veľmi dobre počul, čo som mu povedal, akustika tam bola dobrá. Prišiel som k nemu a povedal mu, aby neútočil na české médiá a politickú scénu. Reagoval na to, takže si to musí pamätať.“

R. Fico zároveň obvinil českých politikov a médiá zo zasahovania do slovenských vnútorných záležitostí s cieľom zdiskreditovať lídra českej opozičnej strany ANO Andreja Babiša, ktorý je slovenského pôvodu. Má veľkú šancu nahradiť P. Fialu vo funkcii českého premiéra po parlamentných voľbách na jeseň.

„Obvinenie Roberta Fica, že Česká republika zasahuje do záležitostí Slovenska, je absurdné. Ak teda slovenský premiér nemá na mysli to, ako mu pred poslednými slovenskými voľbami Andrej Babiš vyjadroval podporu,“ reagoval P. Fiala na sociálnej sieti X, pričom pridal smajlíka, čo jeho kritici vnímali ako provokáciu.

Tento mesiac P. Fiala definitívne vylúčil obnovenie spoločných zasadnutí českej a slovenskej vlády. Povedal, že by to bolo „nevhodné“ vzhľadom na „slovenské zahraničnopolitické aktivity“. „Ak niekto kritizuje Brusel častejšie ako Moskvu, určite mám právo povedať, že to nie je v našom záujme a nie je to správna politika,“ povedal český premiér v televíznom rozhovore.

Podľa politológa Petra Kanioka sú súčasné vzťahy medzi oboma krajinami výsledkom dlhodobých nálad v slovenskej spoločnosti. „Ficova vláda v podstate odráža postoje, ktoré na Slovensku vždy existovali,“ povedal. „Z histórie vieme, že slovenská populácia bola vždy viac proruská a skeptickejšia voči Západu než česká.“

Podľa prieskumu Globsec Trends 2024 len 41 percent Slovákov viní Rusko zo začatia vojny na Ukrajine, zatiaľ čo v Česku je to 68 percent. P. Kaniok označuje prístup Ficovej vlády za „typický populizmus, kde si vytvoríte externého nepriateľa a obviňujete ho zo všetkého“.