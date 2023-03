Pacienti na Slovensku už dnes doplácajú na poplatkoch v zdravotníctve viac ako miliardu eur ročne. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová tvrdí, že je ťažké predpokladať, dokedy budú doplatky za lieky pre pacientov únosné. V rozhovore pre týždenník TREND priblížila dôvody, prečo budú Slováci v lekárňach zrejme platiť viac, aj to, ako je na tom slovenský trh s inovatívnymi liekmi.

Asociácia na ochranu práv pacientov informovala o problémoch s liekmi a ich dostupnosťou. Aké sú dôvody, a ktorých liekov sa problém dotýka?

Dôvody sú rôzne. Jednak je to pandémiou a nedostupnosťou niektorých surovín. Mnoho liekov sa vyrába v Číne a je problém s ich dovozom. Potom je tu problém reexportu, na ktorý sme ako asociácia poukazovali. Nie je to úplne jednoduché, pretože sme členským štátom Európskej únie a nie je možné celkom obmedziť pohyb tovarov a služieb.

Prečo k reexportu dochádza?

Pretože máme jedny z najnižších cien liekov v Európe. Ak distribútor liek vyvezie drahšie, vždy sa mu to oplatí. Ceny liekov na Slovensku dlhodobo neboli prehodnocované. A to je jeden z problémov.

Informovali ste o tom, že pacientov zrejme čakajú vyššie doplatky za lieky a zdravotnícke pomôcky. O koľko sa môžu poplatky zvýšiť?

Žiaľ, tú predstavu nemáme a ešte ju nemá úplne jasnú ani ministerstvo zdravotníctva. Za asociáciu sme dlhodobo poukazovali na to, že rozumieme oprávneným požiadavkám lekárov v nemocniciach aj ambulantných lekárov. Ale sú tu aj požiadavky nás pacientov, aby finančných zdrojov na lieky bolo dosť. Výrobcovia majú svoje oprávnené náklady. A my im rozumieme, pretože inflácia sa dotkla aj ich. Stúpli im náklady na výrobu, náklady na pohonné hmoty, na pracovnú silu a jednoducho to musia vykryť. Takže o to navýšenie financií budú musieť požiadať.

Čím môžu ešte argumentovať?

Ako predlohu na zvýšenie určite predložia ceny platné v iných členských štátoch Európskej únie. A tie sú podstatne vyššie než na Slovensku. Ak štát a ministerstvo zdravotníctva požiadavky prehodnotia a uznajú, že ide o oprávnený nárok, no nebudú mať z čoho dať viac na úhradu zo zdravotného poistenia, určite sa to dotkne doplatkov.

Pocítili to už pacienti?

Už to pocítili pri zdravotníckych pomôckach. Napríklad pri invalidných vozíkoch doplatky pacientom enormne stúpli. Obávame sa, že ľudia prestanú užívať lieky alebo sa nedostanú k potrebnej zdravotníckej pomôcke. Pretože máme aj také nízkopríjmové skupiny, ktoré si jednoducho nebudú môcť dovoliť doplácať za lieky. Pacientom hrozí zhoršenie zdravotného stavu či zbytočne opakované hospitalizácie. A zdravie je naozaj tá najcennejšia hodnota, ktorú máme. Na to by nemali zabúdať ani naši politici.

Akými spôsobmi je možné uchrániť nízkopríjmové skupiny alebo rodiny, ktorých sa tento problém dotýka najviac?