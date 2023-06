Dlhodobo stratovej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni hrozí nútená správa. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uviedol, že ak ministerstvo zdravotníctva neuspeje pri ozdravení poisťovne, úrad bude nútený zasiahnuť.

Ako úrad informoval týždenník TREND, dozorná rada VšZP predložila koncom mája ministerstvu zdravotníctva návrhy viacerých ozdravných opatrení, ktoré podľa nej majú potenciál eliminovať negatívny vývoj hospodárenia VšZP. Podľa informácií úradu ministerstvo doručilo poisťovni koncom júna rozhodnutie, ktorým zaviazalo predstavenstvo VšZP prijať od júla konkrétne opatrenia. O aké rozhodnutie konkrétne ide, úrad nevie. Ministerstvo týždenníku TREND potvrdilo, že o krokoch bude verejnosť čoskoro informovať.

Ako bude ministerstvo v prípade VšZP postupovať, neprezradilo. V kuloároch sa však hovorí o tom, že štát je pripravený naliať do poisťovne ďalších 200 miliónov eur na jej záchranu, či o tom, že členovia dozornej rady sú pripravení odstúpiť. „Ja ako predseda dozornej rady som ministrovi povedal, že ak budú nejaké zmeny, lebo teraz sa pripravuje ozdravný plán, tak môže rátať s tým, že ja mu svoju pozíciu ponúknem a môže ma nahradiť kýmkoľvek, koho on bude na ten ozdravný plán považovať za vhodnejšieho,“ podotkol predseda dozornej rady VšZP Martin Smatana.

Má alebo nemá ÚDZS kompetencie?

ÚDZS pritom v máji tohto roka informoval týždenník TREND o tom, že nemá právomoci na to, aby so situáciou v štátnej poisťovni niečo urobil. Hovorkyňa Monika Hudecová priblížila, že úrad mal do konca minulého roka kompetenciu nariadiť zdravotnej poisťovni ozdravný plán, respektíve zaviesť nútenú správu v prípade, ak vlastné imanie poisťovne klesne pod zákonom stanovenú hranicu, teda pod 16,6 milióna eur. „Táto kompetencia však bola napriek námietkam úradu s účinnosťou od 1.1.2023 zo zákona poľutovaniahodne vypustená,“ dodala hovorkyňa ÚDZS.