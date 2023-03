Nových kapacít v škôlkach bude menej, ako sa očakávalo. Generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority na úrade vlády Lívia Vašáková informovala o tom, že pre rastúce stavebné náklady môže Slovensko z plánu obnovy zaplatiť iba menší počet miest v škôlkach. Ak by chcelo Slovensko naplniť pôvodné plány, časť nákladov by muselo zaplatiť zo štátneho rozpočtu. Škrtanie sa však týka aj vysokých škôl, nemocníc či zariadení sociálnych služieb. Nižší počet miest v škôlkach odsúhlasila už aj Európska komisia.

„Úrad vlády navrhol zníženie cieľa v prípade budovania nových miest v materských školách z 12 352 na 9 107, a to pri zachovaní pôvodnej výšky alokácie. Splnený by mal byť do 30. júna 2026,“ informovalo ministerstvo školstva týždenník TREND.

Budovanie kapacít v škôlkach je súčasťou reformy, ktorá bude garantovať miesto v škôlke od troch rokov. Právny nárok na miesto v škôlke má mať každé štvorročné dieťa v školskom roku 2024/2025 a trojročné v školskom roku 2025/2026.

„Keďže implementácia právneho nároku na prijatie v materskej škole predpokladá zvýšenú požiadavku na počet miest v materských školách, situáciu rieši rezort školstva prostredníctvom otvorenej výzvy na dobudovanie chýbajúcich kapacít,“ informovalo týždenník TREND ministerstvo školstva. Výzva je však otvorená od augusta 2022, na ktorú je alokovaných 70 miliónov eur. Celková výška prostriedkov, ktorá je vyčlenená na budovanie kapacít materských škôl je 154 miliónov eur.