Nemocnica Bory postupne otvára svoje špecializované pracoviská. Najnovšie otvorila prvé pracovisko kybernetického noža na Slovensku. Prístroj CyberKnife je najdrahšou súčasťou vybavenia nemocnice a jeho cena je viac ako štyri milióny eur. Doposiaľ museli slovenskí pacienti dochádzať za touto liečbou do Čiech, Rakúska alebo Maďarska. Výkony v Nemocnici Bory na tomto pracovisku budú aj zdravotné poisťovne stáť menej peňazí, pretože poistencov nebudú musieť posielať do zahraničia. Kým súkromné zdravotné poisťovne pracovisko zazmluvnili, Všeobecná zdravotná poisťovňa zatiaľ so zmluvou otáľa. O situácii sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom Nemocnice Bory Ľubošom Lopatkom.

Nemocnica spúšťa prvé pracovisko CyberKnife na Slovensku. Doposiaľ na ošetrenia chodievali pacienti napríklad do Čiech, kde ho majú už 12 rokov. Kým zdravotné poisťovne Union a Dôvera toto pracovisko zazmluvnili, VšZP zatiaľ nie. Ako sa v prípade operácií kybernetickým nožom bude stavať Nemocnica Bory k poistencom VšZP?

Každá zdravotná poisťovňa by mala mať toto pracovisko zazmluvnené minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že nemusia posielať pacienta ďaleko od miesta jeho bydliska. A po druhé, pretože peniaze za ošetrenie zostávajú na Slovensku. Ak by nastala situácia, že Všeobecná zdravotná poisťovňa bude aj naďalej posielať svojich poistencov do zahraničia, tak by to bol nonsens a osobne neverím, že by taká situácia vôbec mohla nastať. Pevne verím, že pokiaľ budú onkologickí pacienti, ktorým CyberKnife pomôže, prídu do Nemocnice Bory.

Všeobecná zdravotná poisťovňa informovala o tom, že od 1. augusta zazmluvnila plný rozsah zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách Nemocnice Bory, vrátane stacionárov a operačných výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Budú k nej mať poistenci VšZP prístup?

Dostali sme návrh zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), v súčasnosti sa posudzuje. Máme ešte nejaké otázky, no ak všetko dobre dopadne, tak v pondelok 31. júla by sme zmluvu podpísali a potom by platilo to, čo tvrdí VšZP. Inými slovami, od augusta by sme mali byť s VšZP tam, kde sme v prípade zdravotných poisťovní Union a Dôvera už od apríla.