Slovensku je momentálne rekordne zadlžené. Máme rekordne vysoký rozpočet, takmer dvojnásobný oproti roku 2020. Ekonóm a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník si myslí, že takýto stav verejných financií má v sebe zakomponované obrovské nebezpečenstvo pre budúcnosť. „Vždy to budú musieť splácať konkrétni občania tejto krajiny. Vôbec tu nevidíme vôľu, aby sa peniaze, ktoré si vláda zobrala od ľudí alebo si na to požičala, že by za tie peniaze chcela zabezpečiť zlepšenie výkonu ekonomiky. To znamená aj príjmov vlády. Vždy si na to len požičiavame. Rozdávame peniaze na mnohokrát nezmyselné projekty, ktoré sú škodlivé," povedal v diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní.

Neefektívne nakladanie peniazmi či vysoký dlh Slovenska vláda mnohokrát argumentovala utečeneckou krízou, prípadne konfliktom na Ukrajine. No niektoré krajiny dokázali tieto výzvy ustáť a napriek nim neskĺzli do tak vysokého deficitu, ako Slovensko. Neschopnosť bola evidentná napríklad pri pomoci podnikateľom. Mnohí sa sťažovali a sťažujú na, že sa nedokážu dostať k schémam pomoci práve pre byrokraciu. Pomoc následne prichádzala neskoro, mnoho podnikateľov nedokázalo udržať pracovné miesta a boli nútení prepúšťať.

Príliš veľa peňazí na veľké nezmysly

Ako ekonóm to Ľ. Kaník vníma negatívne. Pretože príliš veľké množstvo financií sa vynaložilo na nezmyselné nápady a atómové kvázi riešenia, ktoré k ničomu nedopomohli, skôr situáciu zhoršovali. „Na strane druhej tie riešenia, ktoré vláda prinášala, boli poznačené zbytočnou administratívou a zbytočne komplikovaným prístupom. Čo takisto stojí veľké peniaze," podotkol s tým, že pokiaľ by boli riešenia jednoduchšie, vyžadovali by si nižšie náklady. Mnohé prijímané riešenia v krízových situáciách sa stretli s nepochopením a neporozumením. Bývalý minister práce uviedol aj konkrétny príklad. Vláda poskytovala zdroje na to, aby nedochádzalo k prepúšťaniu zamestnancov. Zamestnávateľom preto štát poskytoval peniaze na platy, v ktorých boli zakomponované aj odvody z platov týchto zamestnancov. Ale iba na strane zamestnanca. Na strane zamestnávateľa to vláda len odložila.

„Odkladala to dva roky. Za ten čas to narástlo na veľký balík. Následne to však začala nemilosrdne vymáhať Sociálna poisťovňa. Republiková únia zamestnávateľov to vyčíslila a dohromady ide o 120 miliónov, ktoré vláda zobrala zamestnávateľom cez Sociálnu poisťovňu. Z hľadiska morálneho úplne neoprávnene," vysvetlil odborník. Zamestnanci však reálne nepracovali a nevytvárali žiadne hodnoty, na základe ktorých je zamestnávateľ povinný odvádzať odvody. Napriek tomu si ich vláda zobrala. Následne im tieto financie prerozdeľovala cez komplikované dotácie nedostatočne a chybne. A preto mnoho malých a stredných firiem zaniká alebo sa dostáva do neriešiteľných problémov. „To sú úplne školácke chyby a dôkaz nepochopenia fungovania ekonomiky," povedal Ľ. Kaník.

Veľké nebolestivé reformy

Slovensko bude podľa Ľ. Kaníka potrebovať veľké reformy. No dokonca ani tie, ako sa nazdáva, nemusia bolieť. „To je taký mýtus, že každá reforma musí bolieť. Samozrejme, že sa to dotkne spravidla nejakej menšej skupiny obyvateľstva, keď sa niečo zásadné mení. Ale vôbec to nemusí byť bolestivé," dodal. To, čo však Slovensko potrebuje, je podľa neho výrazné zníženie odvodov, keďže patríme medzi krajiny s najvyšším odvodovým zaťažením. Ak by k tomu vláda pristúpila, občanom by okamžite poskočili čisté príjmy, keďže by im zamestnávateľ z hrubej mzdy strhol menej na odvodoch. Zamestnávateľom by sa zasa znížili mzdové náklady.

Je však potrebné vyriešiť problém, ako nahradiť výpadok tých príjmov pre jednotlivé fondy, a práve v tom by spočívala tá podstatná reforma. „Ja si myslím, že viem, ako by sa to mohlo spraviť, a verím, že niektorá zo strán toto riešenie bude mať vo svojom programe. A potom to stojí už len na tom, aby uspela a aby mala politickú moc, aby to mohla realizovať," podotkol.

Čo Slovensko potrebuje?

Najbližšie parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra. Mnohí si sľubujú upokojenie politickej aj spoločenskej situácie. Podľa Ľudovíta Kaníka občania potrebujú po voľbách najmä pokoj. A k tomu ešte politikov, ktorí sú skutočne zameraní na riešenia problémov. To znamená, že určite nepotrebuje populistov, fašistov a ľudí, ktorí sa snažia Slovensko vytrhnúť zo západného civilizačného ukotvenia.

Kult západného kultúrneho priestoru nepotrebuje podľa neho ľudí, ktorí chcú urobiť zo Slovenska guberniu Ruska, ktorí sa podkladajú Vladimirovi Putinovi, ktorí sa mu snažia pomáhať v tom, že torpédujú každú pomoc Ukrajine, a tým akoby lákali ruské vojská čo najbližšie k slovenským hraniciam.

Ak si chce Slovensko uhájiť slobodu, nezávislosť a príslušnosť k Európskej únii, ako aj spôsob života, ktorý tu máme a ktorý je na mnohonásobne vyššej hmotnej úrovni, ako je na východ od slovenských hraníc, tak Slovensko potrebuje politikov, ktorí sú orientovaní na slušnú, korektnú politiku. „A tú nachádzam ja v strede a na pravej strane politického spektra. Dôležité je, aby dokázali tieto sily prepájať svoje možnosti, spájať sa a vybudovať takú alternatívu, ktorá si dokáže získať dostatočnú podporu voličov," uzavrel Ľ. Kaník.