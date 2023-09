Slovensko je v oblasti investovania do zdravia svojich obyvateľov v hodnotiacich rebríčkoch na chvoste. Svedčí o tom aj porovnávanie vynaložených prostriedkov do zdravotníctva v rámci Európskej únie. Priemer financií alokovaných na zdravotníctvo v Európskej únii sa v roku 2020 pohyboval okolo 8,8 percenta HDP. Slovensko v tom istom roku investovalo do zdravotníctva 5,81 percenta svojho HDP. V rebríčku sa tak umiestnilo na 20 mieste.

