Členovia dozornej rady obhajujú historickú stratu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v debatách poukazujú na účtovné problémy. No otázka nevýhodných zmlúv s laboratóriami či neefektívneho vynakladania veľkých finančných objemov na propagačné účely v debatách ustupuje. O tom, či má dozorná rada VšZP skutočne obmedzené právomoci a či bolo možné zamedziť nevýhodným zmluvám, sme sa rozprávali s bývalou generálnou riaditeľkou VšZP Ľubicou Hlinkovou.

Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady VšZP sa prestali zverejňovať. Dôvodom údajne je, že interné komuniké by mohlo dostať poisťovňu do konkurenčnej nevýhody. Ide v prípade štátnej inštitúcie o korektný postup?

Na úvod si dovolím odpoveď s troškou sarkazmu. Vo všeobecnosti je na zamyslenie, čo je pravým dôvodom utajenia zápisníc. Predpokladám, že návod, ako sa prepracovať tri roky po sebe k viac menej plánovanej strate, to nebude.

Členovia dozornej rady tvrdia, že majú poradnú funkciu, a preto nemali možnosť zasiahnuť v čase, keď sa hospodársky výsledok VšZP prepadal do červených čísel. Ako vnímate toto vyhlásenie?

S týmto konštatovaním nie je možné súhlasiť. Dozorná rada má podľa Obchodného zákonníka silné kompetencie a dohliada na činnosť predstavenstva. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Dozorná rada nevie v mene spoločnosti konať, ale má dostatok možností na to, aby upozornilo predstavenstvo a akcionára na nebezpečné trendy v hospodárení. Ak to dozorná rada nerobila, je spoluzodpovedná za aktuálny stav. Pri pohľade na jej personálne zloženie nepredpokladám, že bola odsúdená do úlohy štatistu.

Ako vnímate to, že štát opakovane zachraňoval poisťovňu cez mimoriadne dofinancovanie? Strata poisťovne od roku 2020 k poslednému roku je približne 349 miliónov eur. Ak by sme od tejto straty odpočítali vklady do imania, čo bolo zhruba 360 miliónov eur, poisťovňa by bola 12 miliónov eur v pluse.

Všeobecná zdravotná poisťovňa produkovala stratu a štát ju musel zachraňovať. Formu vkladov do imania vnímam ako politické a účelové rozhodnutie. Keby dofinancovanie prebehlo prostredníctvom navýšenia platby za poistencov štátu, súkromné poisťovne by získali zhruba 280 miliónov eur. A pohľad na hospodárenie štátnej poisťovne v spoločnosti by bol ešte viac negatívny.