Strany, ktoré nemajú dvojciferné preferencie, nemajú podľa odborníkov istotu, že sa po septembrových parlamentných voľbách dostanú do parlamentu. Strana Sloboda a Solidarita však prichádza s novou kampaňou, ktorou reaguje na pokles volebných preferencií.

Branislav Gröhling tvrdí, že každá politická strana sa už pripravuje na voľby. Strana Sloboda a Solidarita v rámci kampane mení svoju skratku, no nielen to.

„Všetci nám hovoria, že sme SaSkári, SaSka, tak sme si povedali okej, kampaňové logo a náš názov bude SaSka. Farebnosť nám zostala, možno sme pridali nejakú tmavšiu farbu, ktorá by mala odzrkadliť dobu, ktorú teraz žijeme. Žijeme veľmi ťažkú dobu a zelená farba, ktorú máme, je tá farba, ktorá hovorí o nádeji do budúcnosti," povedal B. Gröhling v diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl. Programové otázky strany prezradiť nechcel. Témy však budú orientované prozápadne, liberálne a ekonomicky.

Nevyhnutné kroky SaS

SaSka bola podľa B. Gröhlinga tá, ktorá vždy podporila každú jednu reformu. Či to boli národné parky, stratifikácia nemocníc alebo školský zákon. „Vždy sme prinášali reformy, vedeli sme ich napísať, vedeli sme ich vyargumentovať. Vedeli sme ich zaviesť na rezorty a na Slovensko," dodal. Napriek tomu sa to však v preferenciách strany neodzrkadľuje. Strana si to vysvetľuje práve tým, že niektoré kroky, hoci boli nevyhnutné, neboli u voličov populárne.

Pred nadchádzajúcimi voľbami chce strana pokračovať v kampani konzistentne, rovnako ako doposiaľ. „Sloboda je pre nás veľmi dôležitá a budeme ju obhajovať pre každého. Rovnako je to solidarita, ktorú sme vždy obhajovali," dodal. Tretia dôležitá oblasť, na ktorú sa chce strana zamerať, sú mladí ľudia, ktorí by do rozhodovania v rámci strany mali byť zapojení intenzívnejšie.

Hlas-SD z povolebnej spolupráce nevylúčil

Strana SaS neraz prispela k predčasným voľbám na Slovensku. Pre niektorých politických kolegov tak nemusí pôsobiť ako dôveryhodný partner. Branislav Gröhling tvrdí, že strana SaS si nechce klásť podmienky pre fungovanie v koalícií v prípade, ak jej voliči dajú vo voľbách dôveru. Z budúcej spolupráce zatiaľ vylúčil stranu Smer-SD, hnutie Republika a Slovenskú národnú stranu.

„Aj kolegom budem odporúčať, aby sme boli neutrálny. My sme zadefinovali jasne, s kým nepôjdeme. Budeme sa držať vlastných hodnôt. Budeme veľmi radi súčasťou nejakej liberálnej, slobodnej a ekonomickej vlády," povedal.

Lídrovi strany Hlas-SD Petrovi Pellegrinimu médiá často kladú otázku o možnej povolebnej spolupráci so stranami SaS a Progresívne Slovensko. Branislav Gröhling však akékoľvek debaty a možnom spájaní vylúčil. V rámci povolebnej spolupráce strana Hlas-SD nebude podľa B. Gröhlinga želaným politickým partnerom. Absolútne to však neodmietol.

Za najbližšieho hodnotového partnera označil iba stranu Progresívne Slovensko. „My máme omnoho viac skúseností. Máme skúsenosti z exekutívy, máme skúsenosti v Národnej rade SR, máme skúsenosti s konkrétnymi opatreniami a toto my môžeme priniesť. Môžeme priniesť takú tú dospelosť," dodal.

Vráti sa Ivan Korčok?

Politológovia sa v súvislosti s líderstvom strany SaS viackrát vyjadrili, že strane by mohol pomôcť iný líder než Richard Sulík. Ako o možnom nástupcovi sa hovorilo o bývalom ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi. Ten však danú ponuku odmietol.

Volebný úspech alebo neúspech strany Sloboda a Solidarita môže skutočne závisieť od malých rozhodnutí, keďže sa momentálne pohybuje na hranici zvoliteľnosti. Ivan Korčok však v prieskumoch verejnej mienky dosahoval relatívne vysokú mieru dôvery.

To, či sa do strany vráti bývalý minister zahraničných vecí B. Gröhling potvrdiť nevedel. „Čo sa týka pána Korčoka, pre mňa je to už uzavretá téma niekoľko mesiacov. Ak sa pán I. Korčok nevyjadrí inak, je úplne zbytočné sa o tom rozprávať," uzavrel s tým, že momentálne je stále predsedom strany Richard Sulík, ktorý sa 22. apríla bude o tento post opätovne uchádzať.