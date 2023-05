Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa je doslova pred krachom a hrozí, že už v lete nebude môcť preplácať niektoré výkony. Situáciu potvrdil aj predseda Smer-SD Robert Fico. „Situácia je veľmi vážna. Bol som prekvapený, ako Všeobecná zdravotná poisťovňa ústami svojej hovorkyne tvrdí, že všetko je viac-menej v poriadku. Ale na druhej strane minister zdravotníctva hovorí, že situácia je taká, že sa ňou bude musieť zaoberať samotná vláda," povedal v diskusnej relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

Za prvý štvrťrok 2023 vykázala štátna zdravotná poisťovňa stratu 50 miliónov. Ak bude v takomto hospodárení pokračovať aj naďalej, možno očakávať, že jej strata sa koncom roka vyšplhá na 200 miliónov eur.

Bude mať na operácie?

Sektor zdravotníctva však po pandemických rokoch zažíva ťažké obdobie. Mnoho výkonov sa posúvalo a to, či ich vôbec niekedy Slovensko doženie, si netrúfajú predpovedať ani analytici. Otázne je, či na ne Všeobecná zdravotná poisťovňa vôbec bude mať vôbec dostatok zdrojov.

„Nechcem šíriť nejaké poplašné správy, ale faktom je, že interné dokumenty Všeobecnej zdravotnej poisťovne hovoria, že ak tento trend bude pokračovať, tak sa môže stať, že nebudú zdroje na mzdy pre zdravotných pracovníkov. A to už niekedy na prelome júla a augusta. Dokumenty rovnako hovoria, že tým, že nie sú zazmluvnené nemocnice v Šaci a Bratislave, tak sa môže stať, že dôjde k zvýšeniu úmrtnosti pacientov pre neposkytnutie zdravotnej starostlivosti," doplnil R. Fico.

Ako sa vláde podarí túto situáciu vyriešiť, predseda Smeru nevie. Jediné, čo podľa neho zrejme môže urobiť, je naliať do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ďalšie peniaze. „Ale nedá sa to stále dookola. Aby sme liali, liali a liali. Niekde asi sú diery v tom ‚hrnci‘, kde nám to tam ‚uteká‘," podotkol.

Všeobecná zdravotná poisťovňa však už bola počas súčasného volebného obdobia minimálne dvakrát selektívne dofinancovaná. Robert Fico to však nepovažuje za neobvyklý jav.

Na to, aby sa so zlou situáciou v zdravotníctve nová úradnícka vláda popasovala, bude nútená prijať zásadné rozhodnutia. Zdroje na zdravotníctvo však bude musieť nájsť.

Ďalšie dofinancovanie a plán obnovy

V kuloároch sa hovorí o tom, že do štátnej poisťovne vláda naleje ďalších 200 miliónov eur. Robert Fico tvrdí, že je dôležité si overiť oprávnenosť strát poisťovne. Považuje však až za neuveriteľné, že predstavitelia kontrolných orgánov Všeobecnej zdravotnej poisťovne mlčia a verejnosť o ničom neinformujú.

So situáciou sa bude musieť popasovať najmä nová vláda, ktorá vznikne po septembrových parlamentných voľbách. Bude si musieť stanoviť priority, hľadať potrebné zdroje a okamžite nastaviť krízový režim, najmä pokiaľ ide o využívanie jedinečných zdrojov z plánu obnovy, ktorý sa výrazne týka zdravotníctva. „Mali sa stavať, opravovať nemocnice. Zdá sa, že z toho nebude absolútne nič kvôli babráctvu tej vlády, ktorá tu bola," dodal R. Fico.

Súkromné kontra štátne

V zdravotníctve je akoby nekončiacim príbehom diskusia o štátnych a neštátnych poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Jasným príkladom je bratislavská Nemocnica Bory, v ktorej VšZP stále nezazmluvnila operácie. Štátna poisťovňa nechce preplácať dokonca ani niektoré operácie onkologických pacientov, pričom ide o mimoriadne dôležité výkony.

Podobný problém, ako majú Bory, má aj súkromná nemocnica v Košiciach, mestskej časti Šaca, ktorú prevádzkuje spoločnosť AGEL. Podľa R. Fica však pacient bez ohľadu na prevádzkovateľa chce v nemocnici dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. „Preto ja som veľkým zástancom súkromno-verejného partnerstva. Samozrejme, že to nemôže byť na úkor štátu tak, že by musel pozatvárať štátne nemocnice, lebo sa nám ako huby po daždi budú objavovať súkromné nemocnice a všetky peniaze zo zdravotného poistenia pôjdu do súkromných nemocníc,“ uzavrel s tým, že každému pacientovi je jedno, kto je prevádzkovateľom nemocnice. Ak je nová, pekná a je schopná poskytovať zdravotnú starostlivosť. Je podľa R. Fica jedno, či je verejná, alebo súkromná. Štát by ju mal, ak ju potrebuje, zazmluvniť.