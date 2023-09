V programe Progresívneho Slovenska vidíme tri dôležité piliere. Prvý je relatívne široká sociálna pomoc rôznym skupinám. Druhý sú výraznejšie daňové úľavy a tretím bodom sú zdravé verejné financie. Otázka znie, či sa to dá skĺbiť?

Tieto veci sa samozrejme dajú v nejakej miere skĺbiť. Zdravé verejné financie sú pre nás priorita. Myslím si, že len zdravé verejné financie môžu zabezpečiť skutočné sociálne istoty, o ktorých rozprávajú mnohí politici. A my sme dnes vo verejných financiách relatívne blízko takzvanej gréckej cesty. Bližšie, ako sú mnohí politici vôbec ochotní pripustiť. Je tu riziko, ktoré síce nemusí nastať, môžeme sa mu vyhnúť, ale potrebujeme konať. Potrebujeme postupne pomaly a sociálne citlivo konsolidovať verejné financie.

Nová vláda bude mať po voľbách výhodu, že sa na ňu dva roky nebudú vzťahovať najprísnejšie opatrenia dlhovej brzdy. Samozrejme, iba ak túto možnosť využije. Má ich využiť?

Dlhová brzda je kľúčový zákon. Potrebuje však modernizáciu a jeden z bodov nášho programu je aktualizovať dlhovú brzdu. Napríklad dvojročné moratórium sa ukázalo problematické, dá veľmi ľahko obchádzať a je tam viacero parametrov, ktoré treba zmeniť. Dnes je dôležitejší rámec v inom zákone o rozpočtových pravidlách, kde sa definujú takzvané výdavkové limity, je to jeden z míľnikov Plánu obnovy a bola to chýbajúca kocka do skladačky verejných financií. Ak by sme ju boli zaviedli už v roku 2011, poskytla by nám možnosti manažmentu verejných financií a nemuseli sme sa dnes dostať tam, kde sme.

Kde dnes môžeme šetriť?