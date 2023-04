Zo všetkých problémov, ktoré trápia slovenské zdravotníctvo, je nevyhnutné vyriešiť plán obnovy a odolnosti, myslí si poslankyňa Zuzana Dolinková vyriešiť plán obnovy a odolnosti. Strana Hlas-SD tvrdí, že celý plán obnovy bol pripravený „od stola" v Bratislave, konkrétne úradníkmi na ministerstve financií. „Dokonca aj ľudia, ktorí postupne z ministerstva zdravotníctva odchádzali, hovorili, že nemali možnosť a príležitosť doň zasahovať," povedala poslankyňa v relácii Plus 7 dní Karty na stôl s tým, že celý plán obnovy mohol byť pripravený ináč a lepšie. Napriek tomu je však momentálne nevyhnutné zachrániť čo najviac peňazí, ktoré Slovensko z plánu obnovy môže dostať.

Rázsochy nebudú

Veľkou témou je výstavba Nemocnice Rázsochy. Poslankyňa Z. Dolinková tvrdí, že strana Hlas-SD od začiatku plánovania nemocnice poukazovala na to, že pre stanovené termíny nemocnica napokon postavená nebude.

„Pretože postaviť do júna 2026 hrubú stavbu z plánu obnovy je šibeničný termín. Aj pre to, ako je nastavený proces verejného obstarávania. Pokiaľ súčasná vláda a súčasný poverený premiér neurobia akútne a rýchlo rozhodnutie, kam presunieme 281 miliónov eur, ktoré boli určené na výstavbu Rázsoch, tak naozaj hrozí, že o tieto peniaze prídeme," povedala.

Šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini už pred mesiacmi hovoril o tom, že peniaze určené na Rázsochy je lepšie presunúť do regionálnych nemocníc. Aby tie, ktoré majú pripravené projekty, dokázali obnoviť a rekonštruovať svoju infraštruktúru. Poslankyňa je presvedčená o tom, že Nemocnica Rázsochy postavená a financovaná z európskych peňazí nebude. Napriek tomu považuje za nevyhnutné, aby národná koncová a univerzitná nemocnica v Bratislave postavená bola. Peniaze na ňu je však treba hľadať v štátnom rozpočte.

Vytrvalý Eduard Heger

Dočasne poverený premiér Eduard Heger a rovnako aj vláda však vytrvalo tvrdia, že peniaze z plánu obnovy na Rázsochy ohrozené nie sú. Dokonca má vláda viaceré záložné plány. Zuzana Dolinková tvrdí, že viaceré informácie ale nahrávajú scenáru, že postaviť Rázsochy sa vláde nepodarí. „Sedela som na mimoriadnom zdravotníckom výbore, ktorý bol iniciovaný s cieľom vysvetliť, v akom štádiu je stavba Nemocnice Rázsochy. Aký máme a či máme projekt, či stíhame projektovú dokumentáciu, či vieme vypísať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, či vieme vybudovať aspoň hrubú stavbu do júna 2026. Padlo toľko odborných pripomienok a toľko vyjadrení rôznych odborníkov, ktorí už stavali súkromné nemocnice, alebo ktorí sa podieľajú na príprave univerzitnej nemocnice v Martine, že neexistuje, že sa Rázsochy postavia," dodala poslankyňa s tým, že nikto okrem Eduarda Hegera na Slovensku neverí tomu, že na výstavbu nemocnice Rázsochy budeme môcť čerpať peniaze z plánu obnovy.

Sú financie definitívne stratené?

Otázne je, či pre aktuálny stav projektu nemocnice možno naďalej počítať s peniazmi z plánu obnovy. Poslankyňa pripomenula, že vlani 1. júla vláda rozhodla o tom, že peniaze z plánu obnovy Slovensko využije na výstavbu lôžok. Rovnako padlo rozhodnutie, že štát postaví univerzitnú nemocnicu v Martine a univerzitnú nemocnica na bratislavských Rázsochách.

Momentálne je podľa Z. Dolinkovej dôležité to, aby vláda zmenila svoje rozhodnutie a presunula necelých 280 miliónov eur na regionálne nemocnice. Alebo by mala predstaviť plán „B".

„Ja neviem, aký je plán B a aký je plán C, ktorý pán štátny tajomník Michal Palkovič prezentoval. Treba ten plán prezradiť čím skôr, pretože ak budeme čakať dovtedy, kým príde nová vláda, bude to ďalších päť mesiacov, kým urobí nejaké rozhodnutie. To bude do konca budúceho roka. Takto tie peniaze nebude možné čerpať žiadnym spôsobom," povedala.

Problémové čerpanie financií v regiónoch

Stále však nie je isté, či by sa regionálnym nemocniciam podarilo využiť spomínané zdroje. A to napríklad pre procesy v rámci verejného obstarávania, ktoré si rovnako vyžadujú istý čas. Zuzana Dolinková tvrdí, že práve preto je potrebné prijať rozhodnutie čo najskôr. Čím skôr sa prijme rozhodnutie, tým bude menšia pravdepodobnosť, že o všetky peniaze Slovensko príde.

Šéfka Národnej implementačnej a koordinačnej autority Lívia Vašáková však informovala o tom, že Slovensko rokuje o posunutí niektorých termínov v pláne obnovy tak, aby Slovensko stíhalo plniť míľnik a ciele programu. No pri výstavbe takého veľkého projektu, akým je univerzitná nemocnica, to nemusí stačiť.

„Keď sa pozrieme na výstavbu súkromnej nemocnice na bratislavských Boroch, stavali ju sedem rokov. Nie je možné, aby sme univerzitnú nemocnicu v Bratislave postavili za polovičnú dobu," myslí si Z. Dolinková. Peter Pellegrini však niekoľkokrát uviedol, že Rázsochy by sa mali postaviť zo štátneho rozpočtu. Pokiaľ financie nedokážeme efektívne vyčerpať aspoň na časť základov alebo skeletu nemocnice, zdá sa, že iná možnosť nebude.

„Aj za predchádzajúceho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sa rok a pol nič vo výstavbe Rázsochy neurobilo. Čakalo sa. Nepokračovalo sa ani v projektovej dokumentácii. Žiadne procesy vlastne na ministerstve zdravotníctva neuspeli. Premrhali sme kopec času a teraz treba urobiť naozaj to politické rozhodnutie," dodala poslankyňa s tým, že vláda termíny jednoducho nestihla a zaspala v čase.

Financií nebude dosť

V najnovšej Nemocnici Bory bolo investovaných 240 miliónov eur. Nemocnica Rázsochy má byť postavená za zhruba 280 miliónov eur. Poslankyňa pripomína, že Bory majú zhruba 400 lôžok, kdežto Nemocnica Rázsochy ich má mať okolo 800. Financie vyčlenené na Rázsochy tak podľa nej logicky stačiť nebudú. „Bude to nepomerne viac peňazí. Bude to pol miliardy. Už som počula aj o 700 miliónoch. Aj v súvislosti s infláciou," uzavrela poslankyňa.