Ešte minulý rok sa vtedajší minister financií, kde inde ako na Facebooku, popýšil tým, že za ním bol Vladimír Lengvarský – mimochodom jeden z najväčších nepriateľov I. Matoviča – so žiadosťou o zafinancovanie štúdia pre 200 medikov ročne. Igor Matovič nielenže súhlasil, no rovno prisľúbil financie pre 500 medikov. Realita je dnes taká, že 500 študentov ročne nepribudne a vyjadrenie Igora Matoviča ostane v tej istej kategórií ako bájna dohoda s Emmanuelom Macronom, ktorú Igor Matovič svojho času vyrokoval vo Francúzsku.

Atómovka bývalého ministra premiéra a ministra financií, ktorá mala zabezpečiť nárast počtu slovenských študentov medicíny o 500, zrejme vyjde nazmar.

Bývalý premiér síce avizoval, že rezort financií uvoľní peniaze, ktoré by vynahradili univerzitám straty z príjmov za zahraničných študentov medicíny, teraz však ministerstvo tvrdí niečo iné. Napriek tomu, že štátnymi tajomníkmi sú stále Marcel Klimek a Ľuboš Jančík.

Na otázku koľko finančných prostriedkov je vyčlenených pre navýšenie študentov, ministerstvo financií neodpovedalo jasne. „Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa s otázkami k danej téme obrátili na rezorty školstva a zdravotníctva, keďže dané opatrenie spadá do ich kompetencie,“ odpísalo týždenníku TREND. Vedenie rezortu financií však zrejme pozabudlo na to, že ani ministerstvo zdravotníctva či školstva nerozhodujú o alokácií zdrojov, ktoré sú na financovanie 500 študentov medicíny potrebné. Koniec-koncov, práve preto šiel minister Lengvarský za ministrom Matovičom a nie ja za ministrom Gröhlingom.

Pokusy o navýšenie