Spojené štáty môžu čoskoro zaviesť devastačné 500-percentné clo na dovoz zo Slovenska či Maďarska. Bratislava a Budapešť tak majú pykať za to, že stále nakupujú ropu či zemný plyn z Ruska.

Americký senátor Lindsey Graham, kľúčový politický spojenec prezidenta Donalda Trumpa, hovorí o daných clách tak, že by dotknutým ekonomikám "mala zlámať všetky kosti v tele". Graham už skôr v tomto týždni uviedol, že má pre príslušnú legislatívu podporu 72 senátorov. Ak by prešla, práve aj Slovensku a Maďarsku by vážne hrozili drakonické clá.

Trump teraz totiž zvažuje možnosti, ako zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo svoje bojovanie na Ukrajine. Kľúčovým prostriedkom majú byť novo takzvané druhotné clá. Druhotnosť v tomto prípade značí uvalenie nových, práve až likvidačných ciel na krajiny, ktoré odoberajú ruskú ropu, zemný plyn a ďalšie ruské suroviny. Fundamentálne tak clá majú poškodiť ruskú ekonomiku, vedľajším efektom však bude aj ťažký úder krajinám, ktoré s ním stále výraznejšie obchodujú.

Okrem Slovenska a Maďarska by v EÚ mohli Trumpove druhotné clá citeľne zasiahnuť aj Francúzsko, Belgicko či Španielsko, ktoré dovážajú výrazný objem ruského plynu v skvapalnenej podobe.

Tento rok v prvom štvrťroku bolo v EÚ najväčším dovozcom ruských fosílnych energetických surovín Francúzsko. Objem jej importu dosiahol podľa fínskeho inštitútu CREA celkom 1,09 miliardy eur. Druhé skončilo tesne Maďarsko, s dovozom v objeme 1,08 miliardy eur. Tretie potom Belgicko s dovozom v objeme 573 miliónov eur a štvrté Slovensko, ktorého import predstavoval 572 miliónov eur.

Dovoz Francúzska, Belgicka či Španielska však pozostáva výhradne z ruského skvapalneného plynu a je pomerne ľahko nahraditeľný z alternatívnych, neruských zdrojov. Zato maďarský a slovenský fosílny import z Ruska tvoria potrubné dodávky ropy aj zemného plynu. Tie nemožno tak ľahko nahradiť alternatívami.