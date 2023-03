Segment maloobchodného predaja sa mení a aj najväčší hráči sa musia prispôsobiť. Dôkazom je najväčší maloobchodný predajca na svete Walmart, ktorý síce ide investovať do rozširovania a modernizácie svojej predajnej siete, ale primárne sa zameriava na úplnú zmenu ponuky: namiesto tovaru chce v budúcnosti predávať primárne služby.

Veľké investície do predajní a nových, zdravotných služieb

Ako vyzerajú plány Walmartu v Mexiku a Latinskej Amerike? Jeho pobočka v danom regióne – Walmex – ide v tomto roku navýšiť výdavky o 27 percent (o 1,42 mld. eur), pričom polovica sumy pôjde na renovácie a ďalších 30 percent na výstavbu nových predajní, a k tomu ďalších 12 percent sa použije na zlepšenie a modernizáciu dodávateľského reťazca. Kým Walmex v minulom roku investíciami za 1,1 miliardy eur v tomto regióne najmä riešil nedostatky v dodávateľskom reťazci, tento rok má rozvojové plány. Posun v zameraní je vskutku jednoznačný.

V tomto bode to ale s inováciami vo Walmarte nekončí. Celosvetová jednotka v retailovom predaji sa chce v nasledujúcich rokoch vo veľkom sústrediť na služby týkajúce sa zdravia. Vo Walmarte budú zákazníkov čakať služby ako celoročné členstvo (akési zdravotné poistenie), ktoré zákazníkom zabezpečí lekárske služby na diaľku v režime 24/7, záchranná služba v núdzových situáciách, ako aj zľavy na konzultácie u špecialistov a pri lekárskych prehliadkach a služby v oblasti výživy.

Walmart chce do zdravotníckych služieb zapojiť 1 500 lekární a 500 lekárskych ambulancií v Mexiku a Latinskej Amerike. A keď sme pri inováciách, tak Walmex od mexických orgánov už získal povolenie na kúpu jedného z poskytovateľov elektronických platieb a chystá sa modernizovať spôsob nákupu tovaru a služieb.

Zdravotný segment chce Walmart vo veľkom rozširovať aj na domácom americkom trhu. V budúcom roku sa chystá otvoriť v Spojených štátoch 28 nových zdravotníckych centier, pričom prvé pribudnú v Missouri a Arizone. Do konca roka 2024 tak má mať vyše 75 centier Walmart Health po celých Spojených štátoch. Na porovnanie: koncom minulého roka ich mala firma v celých USA len 32.

Úplná otočka: väčšinu zisku majú prinášať služby

Ešte zásadnejšia informácia zaznela nedávno od finančného riaditeľa Johna Davida Raineyho. Ten hovorí, že zisky Walmartu majú postupom času z väčšej časti tvoriť online predaje, doručovacie služby a aj reklamné príjmy z webu walmart.com. Aktuálne je to presne naopak: väčšina celkového zisku vzniká pri fyzickom predaji tovaru v 10-tisíc retailových obchodoch Walmart po celom svete.

Rainey pritom naznačuje, že tento obrat by chcela firma dosiahnuť už počas najbližších piatich rokov. A jedným z prvých krokov pri tejto snahe presunúť centrum záujmu od tovarov k službám je práve rozvoj segmentu zdravotnej starostlivosti. Ale Walmart má smelé plány aj v oblasti nájmov, cestovania a trávenia voľného času.

Inovácie a diverzifikované investície tlačia cenu akcií nahor

Walmartu zatiaľ celkom vyhovuje posilňovanie online predaja. Keďže má veľký počet distribučných centier, dokáže ponúkať zákazníkom doručovanie v krátkom čase a celkovo im zaručiť výrazné pohodlie pri nákupoch. Vzhľadom na silné tradičné zakotvenie Walmartu v predaji cez predajne je to pre investorov dobrá správa a niečo, čo zaisťuje Walmartu výhodnú pozíciu do budúcnosti. Aj preto akcie Walmartu systematicky rastú. Za posledných 5 rokov sa akcie zhodnotili o 56 percent a v týchto dňoch sa pohybujú na úrovni 139 USD.

Zdroj: Investing.com Výkonnosť akcií Walmart za posledných 5 rokov

Plány Walmartu na posilňovanie príjmov siahajú aj do ďalších oblastí. Napríklad maloobchodný mediálny biznis spoločnosti, ktorý nesie od roku 2021 názov Walmart Connect, aktívne predáva reklamný priestor v amerických obchodoch Walmart.

Nie je to však len obyčajný prenájom reklamných plôch, ale firma súčasne aktívne zbiera údaje o nakupujúcich a používa ich na zefektívnenie reklamy, a to jednak pri vlastných reklamných nosičoch, ako aj na webových stránkach a v aplikáciách tretích spoločností.

Ak si to zhrnieme, Walmart sa snaží rozširovať pole svojich aktivít a inovovať, kde to len ide. Pritom zasahuje aj do biznisových oblastí, kde nikdy doteraz nepôsobil. Ide o diverzifikáciu, ktorá investorov jednoznačne teší. Podnikaniu Walmartu toto smerovanie ďalšieho rozvoja dáva istú stabilitu a akciám zase zaisťuje pozíciu zaujímavého titulu v portfóliách investorov.

Olívia Lacenová Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.