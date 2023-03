Nemecký Volkswagen si dal za cieľ presadiť sa na severoamerickom trhu cez elektromobilitu. Chce to dosiahnuť aj vďaka svojmu prvému závodu zameranému na výrobu batériových článkov mimo Európy.

Manažéri najväčšieho nemeckého výrobcu áut chcú získať paralelne dotácie od Kanady aj od Spojených štátov. Preto bude ich nový závod stáť v kanadskom meste St. Thomas, ktoré je strategicky umiestnené na druhej strane rieky Detroit. Volkswagen týmto krokom smeruje k dôležitej výhode na trhu s elektromobilmi

Výrazné daňové benefity pri použití lokálnych surovín

Aj Kanada je aktívna v snahe získať nové investície do zelených technológií. V praxi má zriadený niekoľkomiliardový fond na podporu príchodu firiem zameraných na výrobu elektromobilov, ktoré sú kvôli sprísňovaniu emisných limitov a environmentálnych cieľov dnes „v kurze“. Stratégia očividne funguje, keďže popri Volkswagene chcú v Kanade v oblasti elektromobility expandovať aj firmy Stellantis NV a LG Energy Solutions.

Ak sa chcú firmy presadiť na americkom trhu, musia splniť náležitosti tamojšieho zákona o klíme, ktorý vyžaduje výrobu aspoň 50 percent komponentov pre batérie na území Severnej Ameriky. Podmienka sa dá splniť využitím kritických nerastných surovín vyťažených, spracovaných alebo zrecyklovaných či už v Spojených štátoch alebo napríklad v Kanade.

Prípadne - a to je tretia možnosť – možno podmienku naplniť aj v krajinách s americkou dohodou o voľnom obchode. V takom prípade môže výrobca získať daňové úľavy na jedno vyrobené auto až do výšky 7 500 dolárov. USA ale najmä Kanada majú to šťastie, že na ich území sa vyskytujú suroviny potrebné na výrobu batérií ako lítium, nikel alebo kobalt. A to uľahčuje splnenie vyššie spomenutej podmienky.

Väčšina investícií do elektriny

Volkswagen zatiaľ nezverejnil detaily o investícii a takisto nie je známa ani veľkosť závodu. Avšak poznáme cieľ priblížiť sa kapacitou k hranici 20 gigawatthodín. Koncern VW sa v rámci svojej stratégie dlhodobo snaží vytvoriť regionálne dodávateľské reťazce v Európe, Severnej Amerike a Čine s cieľom minimalizovať náklady.

Celkovo majú Nemci v pláne investovať 180 miliárd eur do výroby a podpory v oblasti elektromobility, z čoho asi 15 miliárd by malo ísť na batérie a suroviny. Volkswagen chce v roku 2025 uviesť na trh cenovo dostupný model za 25-tisíc eur a navýšiť podľa slov generálneho riaditeľa Arna Antlitza podiel elektromobilov na celkovom predaji na 20 percent. Preto už teraz investuje do tejto oblasti dve tretiny rozpočtu.

Akcie s perspektívou rastu

Ak sa pozrieme na akcie Volkswagenu, za posledných päť rokov sú relatívne stabilné. V posledných dvanástich mesiacoch však vidíme pokles na úrovni o 15 percent. Aj v poslednom týždni sa trend nezmenil: ešte v stredu minulého týždňa dosahovala cena 128 USD za akciu, odvtedy sa však mierne oslabila na úroveň okolo 120 USD.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti Volkswagen za posledných päť rokov

Vedenie firmy Volkswagen je jednoznačne presvedčené, že perspektívou pre jej ďalší rozvoj je elektromobilita. Prijaté kroky pre podporu rozmachu elektromobilov, využitie nových dotácií zo Spojených štátov aj Kanady a takisto rozširovanie závodov a regionálnych dodávateľských reťazcov po celom svete sľubujú perspektívne posilnenie akcií skupiny Volkswagen.

Olívia Lacenová Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.