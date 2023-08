Správy z finančného trhu prichádzajú a odchádzajú. Len málokto si spomenie na marcovú bankovú paniku. Politici povedali, že banky sú silné, a tých pár krachov bolo spôsobených zlým manažmentom. A svet im uveril.

Problémy z polovice marca však neboli náhodné. Pred koncom každého kvartálu sa z finančného trhu stratí likvidita, keď finančné inštitúcie znižujú svoje riziká pred reportovaním bilancií. Keď sú na finančnom trhu problémy, najviac sa prejavia v marci a septembri. V marci spadol Bear Stearns a v septembri Lehman Brothers.

O mesiac prichádza ďalšie kritické obdobie, a to v čase, keď sa už začína prejavovať nedostatok dolárovej likvidity prepadom ruského rubľa či ostatných mien krajín BRICS. No ešte výraznejšie pôsobí prudké spomalenie čínskej ekonomiky, ktoré neveští pre globálny ekonomický rast nič dobré.

V utorok čínska centrálna banka PBOC „prekvapujúco“ znížila kľúčovú úrokovú sadzbu, a to najviac od roku 2020, píše Bloomberg. Išlo však len o 15 bázických bodov, prakticky s nulovým efektom na ekonomiku a finančné trhy, no so značnou mediálnou rezonanciou.

Takmer každý totiž volá po veľkých fiškálnych stimuloch čínskej vlády a monetárnych stimuloch domácej centrálnej banky. Žiaden veľký stimul však nepríde. Hádzanie peňazí do ekonomiky a tvorba úverov nepriniesli v posledných rokoch nič dobré, iba hromadenie dlhu a bublinu na trhu realít.

Teraz musí Čína bojovať s následkami. A tie budú závažné, pre domácu ekonomiku aj pre svet. Ukazujú to posledné dní, kedy sa do problémov dostal najväčší developer v krajine a s ním aj najväčší čínsky správca aktív. Prichádza finančná nákaza.

Avšak západní politici sa tvária, že čínske problémy sa ich netýkajú. Opak naznačuje ratingová agentúra Fitch, ktorá v utorok varovala pred znížením ratingu amerických bánk, vrátane najväčšej – JPMorgan. Jej varovanie nasledovalo iba niekoľko dní po tom, ako k tomuto kroku pristúpila Moody’s.

Nie všetko vo finančnom sektore je v takom stave, ako by si politici želali.

Najväčší developer smeruje k bankrotu

Volá sa to Minského moment. Situácia, kedy sú splátky úrokov vyššie ako príjmy, hrozia katastrofou. A tá visí nad čínskym trhom s nehnuteľnosťami.

Najzadlženejší developer sveta, Evergrande, vystrašil svet na konci roku 2021, keď nedokázal zaplatiť kupóny na svojich dlhopisoch. Ukázalo sa, že v rokoch 2021 a 2022 zaznamenal gigantické straty 81 miliárd dolárov a momentálne prebieha jeho reštrukturalizácia. Krach neprichádza do úvahy, keďže by na trhu nehnuteľností spôsobil kolaps.

Evergrande nebol zďaleka jediný a nasledovali desiatky ďalších developerov, ktorí nedokázali prežiť po tom, ako sa rast cien realít otočil. Na konci minulého týždňa sa ukázalo, že sa medzi nich zaradil aj najväčší developer v krajine, Country Garden.