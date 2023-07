Zasadnutie FOMC: Môže Fed ešte prekvapiť jastraba?

Očakáva sa, že americký Fed tento týždeň zvýši úrokové sadzby o ďalších 25 bázických bodov. Zásadná otázka však znie, či to bude posledné zvýšenie v tomto cykle. Inflácia síce spomaľuje, ale trh práce je stále napätý, čo naznačuje, že tempo dezinflácie bude pravdepodobne pomalšie než sme dúfali.

Trh prípadné pokračovanie zvyšovania úrokových sadzieb po tomto týždni ešte stále nepremietol do ceny, čo by v prípade potvrdenia mohlo byť jastrabie prekvapenie. V americkom regionálnom bankovom sektore pretrváva napätie, čo potvrdzujú neuspokojivé výsledky bánk ako Comerica a Regions Financials. Holubičie posuny vo vyhlásení centrálnej banky by tak mohli prameniť zo zisku pracovných miest, ktoré nie sú robustné alebo z rastúceho rizika nedostatočného ekonomického rastu, čo by mohlo znamenať ďalší tlak na dolár. Jasný signál o preskočení septembra zo strany Fedu by však mohol uvoľniť finančnú situáciu ešte viac.

Sklamanie zo zasadnutia čínskeho politbyra môže predstavovať nákupné príležitosti

Na konci tohto týždňa by malo zasadnúť aj čínske politbyro, ktoré má zhodnotiť výkonnosť čínskej ekonomiky v prvom polroku a v prípade potreby upraviť stratégiu na druhý polrok. Minulý rok sa stretnutie konalo 28. júla, no očakávania nenaplnilo. Po niekoľkých mesiacoch očakávaní bombastických stimulačných politík prišlo sklamanie z toho, že nakoniec to bola len séria čiastkových opatrení. Investori sa preto prispôsobili a tentokrát v silný a komplexný stimulačný balík už nedúfajú.

Saxo Bank nepovažuje za pravdepodobné, že by Čína ohlásila agresívny stimulačný balík, keďže dlhodobý trend rastu Číny klesol na približne 6 percent už pred pandémiou. Vzhľadom na 5,5- percentný rast reálneho HDP v prvej polovici roka je nepravdepodobné, že by čínske vedenie ohrozilo dlhodobú finančnú stabilitu, aby masívne rozšírilo fiškálne výdavky a tlačilo peniaze.

Netreba zabúdať, že Čína rieši dva dôležité smery. Po prvé, oddlžiť ekonomiku. Po druhé, transformovať sa na novú paradigmu rozvoja, ktorej cieľom je dosiahnuť rast vyššej kvality prostredníctvom zvýšenia produktivity a pokroku v technologických inováciách. Čínska ekonomika je v cyklickom raste, hoci je pomalý. Pozície sú ľahké a nálady slabé, takže latka pre vytvorenie silného rally v treťom štvrťroku po počiatočných sklamaniach zo zasadnutia politbyra je nízka.

Zasadnutie ECB: Výraznejší holubičí posun by mohol oslabiť EUR

Všeobecne sa očakáva, že Európska centrálna banka na svojom nadchádzajúcom štvrtkovom zasadnutí zvýši úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov, čo by dostalo depozitnú sadzbu na 3,75 percenta. Členovia ECB však začali byť opatrnejší vo výhľade situácie po júlovom zvýšení. Trh však do ceny už premieta ďalšie zvýšenie tento rok. Na júnovom zasadnutí ešte zaznievali komentáre typu, že stále existuje „ďalší priestor“ a ECB „nie je hotová“ so zvyšovaním úrokových sadzieb. Absencia takýchto vyhlásení posledné týždne môže znamenať holubičí posun a viesť k preceňovaniu smerom nadol.

Od predchádzajúceho stretnutia sa celková inflácia ochladila na 5,5 percenta zo 6,1 percenta, avšak super-core inflácia sa naopak zvýšila na 5,5 percenta z 5,3 percenta. Ďalšie dva údaje o inflácii za júl a august budú známe pred septembrovým zasadnutím ECB. To môže naznačovať prístup banky závislý od údajov. To môže vyvolať na trhu očakávania, že sa blížime ku koncu cyklu sprísňovania ECB. Slabé údaje, najmä ďalší pokles PMI v službách, ktoré doteraz brzdili ekonomiku, by tiež mohli oslabiť argumenty pre ďalšie zvyšovanie sadzieb zo strany ECB a presunúť váhu na EUR. Hranica pod 1,10 v EUR/USD by mohlo naznačiť silnejší obrat erav kartách.

Zasadnutie Bank of Japan: Ako dlho môže byť vylepšenie YCC odložené?

Bank of Japan je posledná centrálna banka, kde stále čakáme na prvý sprísňujúci krok v cykle. Očakávania boli vysoké až do minulého týždňa, kým ich oficiálne vyjadrenie schladilo informáciou, že BOJ v súčasnosti nevidí žiadnu potrebu upravovať kontrolu nad výnosovými krivkami.

Vyhlásenie Bank of Japan je naplánované na piatok a šanca na odklad zostáva kvôli zmäkčovaniu dolára a prípadne aj eura, ktoré by ho mohlo nasledovať. Ale celková inflácia v Japonsku zostala nad očakávaniami a 2 percentným cieľom, takže podľa jeho slov aj zvýšenie inflačných očakávaní by znamenalo, že špekulácie o úprave sadzieb v druhom polroku budú pokračovať. Zdá sa, že dôvod na ďalšie oslabenie jenu tu stále ostáva.

