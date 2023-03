Po výraznom poklese akcií počas minulého roka sa ikonický výrobca elektromobilov Tesla znovu hlási o slovo. Rozhodla sa pre vôbec prvú investíciu v Mexiku, chce tam postaviť gigafactory.

Prvá veľká investícia v južnom susedovi USA

Oznámenie zámeru otvoriť novú gigafactory v Mexiku si nenechal ujsť generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Tesla Elon Musk. Fabrika by mala vyrásť v severnom pohraničnom štáte Nuevo Leon. Podľa plánov pôjde o závod v hodnote viac ako 5 miliárd dolárov a predstavitelia Mexika o nej hovoria ako o najväčšej továrni na výrobu elektrických vozidiel na svete.

Musk pri predstavení zámeru povedal, že tento závod by mal dopĺňať produkciu ostatných tovární spoločnosti Tesla, avšak nič viac - predpokladanú kapacitu v počte vyrobených áut, ani podrobnosti investície - sa novinári ani finančné trhy nedozvedeli.

Vo všeobecnosti sa očakáva, že projekt má vytvoriť 5 až 6 000 pracovných miest a išlo by o najväčšiu z viacerých nedávno ohlásených investícií do elektrických vozidiel v Mexiku. Musk a mexický prezident Andres Manuel Lopez Obrador podľa dostupných informácií diskutovali aj o plánoch na rozvoj Tehuantepeckého priesmyku na juhu Mexika. Musk tiež absolvoval prehliadku severného štátu Sonora, kde vláda stavia veľký solárny park a takisto sa snaží o štátom kontrolovanú ťažbu rudy a výrobu finálneho lítia.

Cena akcií ide nahor

Ako reagovali trhy na novinky z dielne Tesly? Musk sa dlhšie snaží rozširovať svoju globálnu produkciu a znižovať náklady na montáž ďalších vyvíjaných automobilov Tesla o polovicu. A investori tieto správy spolu s novo oznámenou mexickou fabrikou vnímajú pozitívne.

Akcie spoločnosti Tesla, kótované na burze Nasdaq v USA pod označením „TSLA", sa nachádzajú na úrovni 187 USD za akciu, čo ju robí pomerne dostupnou a prístupnou pre mnohých investorov. Trhová kapitalizácia spoločnosti predstavuje 625,83 miliardy dolárov. Aj keď firma nevypláca dividendy, keďže peniaze reinvestuje do svojho podnikania, jej akcie sú opäť žiadané. A to napriek tomu, že ich cena bola v posledných dvoch rokoch výrazne volatilná, keď sa pohybovala v rozmedzí od 101 do 384 dolárov.

Zdroj: Investing Pohyb akcií spoločnosti Tesla za posledných päť rokov

Tesla ukazuje svojich odborníkov

Pozrime sa ešte bližšie na plány Elona Muska ohľadom zvyšovania efektivity. V rámci dňa investorov v Texase inžinieri firmy predstavili plány, ktorými by chceli dosiahnuť zníženie nákladov na montáž budúcich generácií automobilov až o 50 percent. Výsledkom by mal byť nový, cenovo dostupný elektromobil, ktorého časový plán uvedenia však Elon Musk neprezradil.

Jedine, čo sme sa dozvedeli, bolo, že platforma Tesly novej generácie bude zahŕňať viac ako jedno vozidlo vyrábané v štandardizovaných továrňach. Na uvedenom podujatí každopádne vystúpilo viac ako tucet vedúcich pracovníkov spoločnosti Tesla vrátane nového šéfa globálnej výroby Toma Zhu. Týmto krokom sa Tesla snažila demonštrovať, že Tesla nie je len Elon Musk, ale aj široké spektrum ďalších odborníkov.

Tesla sa aj napriek konkurencii mnohých ďalších automobiliek nevzdáva a snaží sa nielen rozširovať svoju globálnu produkciu, ale aj prichádzať so stále udržateľnejšími energetických riešeniami. Aktuálne to vyzerá tak, že Tesla má jasné plány na budúcu expanziu a rast, čo z nej robí zaujímavý akciový titul.

Peter Svoreň Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík. Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch