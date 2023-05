Podľa BP budú budúcnosti globálnej energetiky dominovať štyri hlavné trendy: klesajúca úloha uhľovodíkov, rýchla expanzia obnoviteľných zdrojov energie, rastúca elektrifikácia a stúpajúci trend využívania nízkouhlíkového vodíka. Projekty obnoviteľnej energie sa vyvíjajú závratným tempom, aby uspokojili rýchlo rastúci dopyt po elektrickej energii, keďže odvetvia dopravy a vykurovania sa elektrifikujú.

Vznikajúce nové jednotky je však potrebné aj zapojiť do siete. Práve to by mohlo v konečnom dôsledku spomaliť celú zelenú transformáciu. Podľa odhadov Bloomberg New Energy Financie bude svet do roku 2050 potrebovať investície do gridovej infraštruktúry v hodnote 21 biliónov dolárov, aby dokázal dosiahnuť svoj cieľ nulových emisií.

Perspektívu odvetvia potvrdzujú aj výsledky spoločnosti Siemens Energy, ktorá vznikla v roku 2020 oddelením bývalých divízií plynu a elektriny. Tá vykázala v druhom štvrťroku 2023 (končiacom sa 31. marca 2023) tržby vo výške 8 miliárd EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 22 percent. Hodnota nevybavených objednávok vzrástla za rovnaké obdobie na nové historické maximum 102 miliárd eur. Pričom divíziou, ktorá zaznamenala najväčší rast je divízia je Grid Technologies, ktorej tržby stúpli o 27 percent a objednávky o 44 percent.

Zdroj: BP Energy outlook 2023, Saxo Bank Vývoj dopytu po elektrickej energii

V technológiách gridovej infraštruktúry dominuje niekoľko firiem

Elon Musk nedávno poukázal na nedostatok kapacít pre rafináciu lítia, ktorý sa stáva najväčšou brzdou pre rast dodávok elektrických vozidiel. Aj keď sa tento problém podarí prekonať, na obzore číha ďalšie, menej známe riziko a tým je infraštruktúra elektrickej siete. Po dokončení nového energetického projektu totiž musí prevádzkovateľ požiadať o pripojenie k sieti, čo znamená, že jednotka vyrábajúca energiu sa zaradí do poradia na pripojenie k sieti.

Čím dlhšie je aktívum v poradí, tým nižšie sú marže projektu, pretože prevádzkovateľ platí úroky z pôžičky získanej na výstavbu projektu a rastúcim časom vo fronte trvá dlhšie aj generovanie príjmov. Poradie pripojenia k sieti sa stáva čoraz väčším problémom v krajinách ako Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a USA. V roku 2022 stúpli požiadavky na pripojenie k rozvodnej sieti v USA o 40 percent, pričom štúdia ukázala, že takmer 2 000 gigawattov solárnych, akumulačných a veterných projektov čaká na pripojenie.

Zdroj: Bloomberg, Saxo Bank Podiel energetických projektov čakajúcich na pripojenie k rozvodnej sieti

Energetickí regulátori v mnohých krajinách sa konečne preberajú a začínajú reagovať na tieto nové výzvy. Prispôsobujú legislatívu tak, aby prevádzkovatelia sietí mohli túto infraštruktúru rýchlejšie modernizovať a rozširovať. Regulačné orgány a prevádzkovatelia sietí sa však musia rozhýbať ešte viac, pretože zmeny prichádzajú oveľa rýchlejšie, než sa pred pár rokmi predpokladalo. Iba v roku 2023 sa očakáva, že 20 percent všetkých nových áut predaných vo svete bude elektrických, pričom sa očakáva, že do roku 2030 podiel elektromobilov na novopredaných vozidlách vyšplhá na približne 55 percent.

Peter Garnry Peter Garnry, pôvodom z Dánska, pracuje ako hlavný akciový stratég Saxo Bank. V roku 2007 absolvoval Copenhagen Business School. Peter je autorom článkov o aktuálnom dianí na amerických a európskych trhoch. Pravidelne vydáva tiež strategické investičné správy. Ako komentátor vystupuje na televíznych staniciach vrátane CNBC alebo Bloomberg