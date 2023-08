Spoločnosť Nvidia, ktorá vyrába grafické procesory v poslednom roku zažila obrovský nárast. Akcia od začiatku roka rástla o vyše 200 percent a to všetko vďaka ich grafickým procesorom pre dátové centrá, ktoré sú najefektívnejšie a najrýchlejšie pri trénovaní veľkých jazykových modelov. Nvidia s príchodom Chatu GPT, ktorý bol trénovaný na ich čipoch zažívala obrovský prísun nových objednávok od spoločností. Nvidia za prvý kvartál 2023 oznámila investorom, že očakáva v ďalších kvartáloch obrovské tržby, pričom v Q2 na úrovni 11 miliárd dolárov. Toto sú jej výsledky:

Tržby: 13,05 mld. dolárov vs. očakávaných 11,04 mld. a 6,70 mld. za 2. kvartál 2022.

Data centrá: 10,32 mld. oproti očakávaným 7,98 mld. a 3,81 mld. dolárov za 2. kvartál minulého roku.

Gaming: 2,49 mld. dolárov oproti očakávaným 2,38 mld. a 2,04 mld. dolárov za 2. kvartál 2022

Zisk na akciu: 2,70 dolárov vs. očakávaných $2.07 a $0.52 za minulý rok.

Medziročne tak Nvidia rástla na tržbách o 101 percent medziročne a 88 percent medzikvartálne. Rástla im taktiež hrubá marža, ktorá sa zvýšila z 43,5 percent na 70,1 percenta, z dôvodu vysokého dopytu po čipoch H100 a A100, na ktorých si Nvidia častokrát účtovala aj dvojnásobné ceny. Prevádzkové náklady im nerástli až tak významne, teda konkrétne len o 10 percent medziročne a vďaka tomu dokázali rásť na čistom zisku o 854 percent medziročne zo 656 miliónov až na 6,2 mld. dolárov.

Investorov taktiež zaujímali výhľady na ďalšie kvartály, ktoré Nvidia opäť s prehľadom prekonala. Zatiaľ, čo sa na ďalší kvartál očakávali tržby na úrovni v okolí 13 mld. dolárov, aktuálne spoločnosť očakáva až 16 mld. dolárov. Pri zachovaní rovnakých prevádzkových nákladov a hrubej marže by to tak znamenalo, že by Nvidia dokázala vytvoriť zisk vyše 8 mld. dolárov. Spoločnosť je taktiež štedrá aj ku investorom, keďže schválila spätný odkup akcií vo výške 25 mld. dolárov na tento rok aj napriek vysokej valuácii firmy na burze.

Nvidia je v súčasnosti fantastická spoločnosť, ktorá aktuálne nemá veľkú konkurenciu v sektore grafických čipov používaných na trénovanie umelej inteligencie. Tieto výsledky to len potvrdzujú a investori sa radujú, keďže cena akcie rastie o ďalších 6,5 percenta v predtrhovom obchodovaní. Jej ocenenie je právom vysoké, keďže spoločnosť rastie o stovky percent na základných metrikách. Avšak či je tento rast udržateľný a či je konkurenčná výhoda tejto spoločnosti dlhodobá je otázne. Spoločnosť AMD aj keď v súčasnosti vyrába pomerne menej výkonné čipy môže byť veľkým konkurentom v tomto segmente. Navyše silný dopyt nemusí trvať večne, čo následne bude znamenať pokles hrubých marží a ziskovosti. To je však ešte vzdialená budúcnosť, a tak sa investori hlavne sústredia na súčasnosť.

Nvidia je najvýkonnejšou spoločnosťou v indexoch S&P 500 a Nasdaq Comp. a od začiatku roka tak rastie už o vyše 240 percent.

Marek Nemky Študoval na Masarykovej Univerzite v Brne - odbor Financie. Štyri mesiace pracoval ako stážista v audite v KPMG Česká Republika. Aktuálne pracuje ako analytik spoločnosti XTB.