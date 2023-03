Nástup TikToku, sociálnej siete zameranej na krátke videá, bol skutočne impozantný. Dosiahnuť miliardu užívateľ o niekoľko mesiacov skôr ako Facebook či Instagram ho zaradilo medzi hviezdy digitálneho neba. Dnes však čelí v USA možnému zákazu činnosti, čo ju mohlo dostať na kolená. A z tohto kroku by prirodzene profitovali iní giganti ako Meta a Snap.

TikTok ako čínska hrozba

Bol to Výbor pre zahraničné veci americkej Snemovne reprezentantov, ktorý odhlasoval návrh zákona, ktorý prezidentovi Bidenovi umožňuje zakázať TikTok. Dôvodom je Čína, čínsky majiteľ ByteDance a zadné dvierka v aplikácii. Zadnými dvierkami je povinnosť výrobcov softvéru v Číne poskytnúť prístup čínskej komunistickej vláde k aplikácii a jej dátam, kedykoľvek sa jej zachce. Tento fakt v kombinácii so zberom osobných údajov a profilov užívateľov je zásadná hrozba.

Tieto hrozby vyústili do zákazu TikToku vo vládnych zariadeniach, ktorý schválil Kongres v decembri 2022. A teraz je možno na rade ďalší krok: úplný zákaz apky v USA. TikTok pritom v USA rýchlo rastie, podľa augustového prieskumu má viac ako miliardu používateľov mesačne a túto aplikáciu používa 67 percent amerických tínedžerov. TikTok tak zásadne uberá podiel na trhu zavedeným sociálnym médiám.

Je zákaz už pred dverami?

Ak by sa zákaz zrealizoval, išlo by o jasne najväčší prípad tohto druhu zo segmentu sociálnych médií. A, samozrejme, najviac sa budú tešiť Meta, Snap a Google. Avšak tak ďaleko ešte nie sme. Ak celý návrh prejde republikánmi kontrolovanou Snemovňou reprezentantov, pôjde na schvaľovanie do Senátu. V ňom majú väčšinu demokrati a časť z nich má so zakazovaním a obmedzovaním prístupu problém.

A ak by aj zákon prešiel Senátom, bolo by na prezidentovi Bidenovi, či ho podpíše alebo nie. Je pravdou, že TikTok čelil istému ohrozeniu už v minulosti. Konkrétne bývalý prezident Donald Trump chcel zakázať apku cez exekutívne opatrenie už v roku 2020. Ale nestalo sa tak.

Čo na zákaz hovorí spoločnosť Meta?

Bývalý Facebook, dnes Meta Platforms, logicky zákazu TikToku vrelo fandí. Bol by to doslova „dar z neba“ pre sociálnu sieť, ktorá na tom dlhšie nebola dobre a dnes sa snaží o návrat na výslnie. Dnes sa cena akcie (na burze Nasdaq označená ako ,,META") pohybuje na úrovni 180 dolárov za akciu, čo je cena dostupná širokej mase drobných investorov.

Trhová kapitalizácia spoločnosti je 474 miliárd dolárov. Meta síce nevypláca dividendy, čo dividendových investorov neteší, ale zase financie investuje do rozvoja podnikania. A v poslednom čase tieto investície aj ďalšie opatrenia na zvýšenie profitability trhy oceňujú. Firma to zúfalo potrebuje, keďže jej cena v poslednom roku skutočne neuveriteľne kolísala v rozmedzí od 91 do 224 dolárov

Zdroj: Investing.com Pohyb akcií Meta Platforms za posledných päť rokov

Firma Meta Platforms prepustila premiérovo v minulom roku vyše 11 000 zamestnancov a dnes sa chystá na nové kolo prepúšťania. Motivácia je finančná, čiže zvýšenie profitability. Aj Mark Zuckerberg o týchto krokoch neustále hovorí. Nové kolo škrtov by patrilo medzi najväčšie medzi technologickými spoločnosťami ako Alphabet (Google) či Microsoft.

Je jasné, že odchod TikToku zo Spojených štátoch by spoločnosti Meta a firmám ako Snap či Google pomohol. Ako veľmi by ich akcie narástli len kvôli tomuto kroku je veštenie z kávovej usadeniny. Je však isté, že by dopad nebol rozhodne zanedbateľný, keďže investori pri oceňovaní firiem pozerajú primárne do budúcnosti. A tá je pri hrozivo rýchlo rastúcej konkurencii neistá.

Investori by určite mali sledovať vývoj diskusie o zákaze TikToku v republikánmi kontrolovanej Snemovni reprezentantov a v demokratickou väčšinou ovládanom Senáte. Ak sa bude všetko schyľovať k podpisu prezidenta pod zákonom, bude zaujímavé pozorovať, čo sa bude diať na finančnom trhu.

Peter Svoreň Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík. Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch