Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, žijeme v krajine, kde je matematika dôležitým nástrojom bežných ľudí. Najčastejšie využívajú takzvanú postupovú matematiku v športe, keď nielen novinári, ale aj osadenstvá v krčmách počítajú, kto musí s kým prehrať a o koľko, aby náš tím predsa len postúpil.

Postupová matematika dominuje aj v predvolebnej kampani. Práve preto, lebo až šesť strán sa pohybuje v pásme, kde nemá bezpečnú istotu zvolenia, existuje veľké množstvo možných kombinácií, ako by mohla budúca vláda vyzerať.

Žijeme v netradičnom časopriestore, keď väčšina politických strán doslova závidí inflácii jej percentá. To je zlá správa hneď z dvoch dôvodov. Mnohým voličom stredne silných strán hrozí, že ich hlas prepadne, a tiež nám to pripomína, že s vysokými cenami sme si stále neporadili.

Kollárova pravda

Politici majú v programoch množstvo nápadov, ako ľuďom zobrať peniaze a použiť ich na to, aby ľuďom pomohli. Škoda len, že samotní voliči nevenujú rovnakú energiu ako postupovej matematike aj tomu, aby vyrátali, koľko navrhované opatrenia stoja a či sú vôbec uskutočniteľné.

Mnohým stranám zapadla do kampane informácia, že slovenské banky dosiahli v prvom polroku zisk 565 miliónov eur, čo je o 47 percent viac ako pred rokom. Politici už hneď vedia, ako by sa banky mali o tento zisk podeliť s občanmi. Zatiaľ sa však neobjavil návrh, ako by sa mali politici podeliť s občanmi o vysoký štátny príspevok za voľby.

Samozrejme, tváriť, sa že politici by mali mať minimálne príjmy, je populizmus. Nie je to však väčší populizmus ako tvrdenie, že podnikatelia by nemali zarábať, ak to situácia umožňuje.

Tu sa žiada dodať, že Slovensko malo ešte nedávno jedny z najnižších sadzieb pri hypotékach. Aj preto by politici mali uvažovať o tom, ako banky dotlačiť do situácie, keď budú opäť o klientov bojovať silnou cenovou konkurenciou.

Ale netvárme sa, že politici iba zavádzajú. Napríklad taký Boris Kollár povedal pravdu, že nebudú rušiť sociálne opatrenia ako 200-eurový bonus na deti. Ten sa totiž v súčasnej podobe zruší sám na konci roka 2024, tak to bolo napísané v zákone, ktorí pôvodne schválili.