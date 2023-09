Streliť si do vlastnej nohy. Tak niekedy vyznieva kritika moderných technológií a inovácií od politikov. Napríklad ako „predražené, nevýhodné a možno aj korupčné“. Takými prívlastkami častovali niektorí krajskí poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) vedenie tamojšej Správy ciest (SC), ktoré po rokoch neinvestícií a stagnácie konečne zabezpečilo novú techniku a tieto výkonné stroje už aj výrazne šetria čas, prostriedky a hlavne držia krok s dobou. Nové stroje majú totiž dlhšie prídavné rameno a kosenie je tak rýchlejšie a efektívnejšie. Ocenia to vodiči na cestách II. a III. triedy, pretože sa zvýši bezpečnosť aká predtým nebola, napríklad viditeľnosť v zákrutách. Bezpečnosť a životy ľudí sa nedajú vyčísliť v peniazoch.

Radšej sme zainvestovali do kvalitných traktorov s najväčším možným výkonom, aby sme stihli urobiť viac, s nižšími prevádzkovými nákladmi a za kratší čas. Fakty sú úplne jasné: kým vlani sme sa pri strojovom kosení výkonnostne pohybovali niekde na úrovni 1 300 metrov štvorcových za hodinu, len v júli tohto roka sme už s novou technikou pokosili až 1 900 metrov štvorcových za hodinu! Najlepšie stredisko – v Spišskej Novej Vsi – pritom dosahovalo výkon strojného kosenia až na úrovni 2 500 metrov štvorcových za hodinu! Ide o nové stroje, náročnosťou obsluhy dosť komplikované, ale sú na úplne inej kvalitatívnej úrovni pri porovnaní so starou technikou. Veríme, však, že rýchlo dosiahneme aj parametre kosenia, ktoré stanovil výrobca. A budeme veľmi radi, keby sme sa dostali až na úroveň 5 000 metrov štvorcových pokosených za hodinu.

Staršie stroje mali často kratšie a menej flexibilné ramená ako moderné stroje. To obmedzovalo dosah pri kosení. Staré stroje mali menej výkonné hydraulické systémy, čo tiež mohlo obmedziť ich efektívnosť. Nové zariadenia sú navrhnuté s lepšou flexibilitou umožňujúc presnejšie a efektívnejšie kosenie v rôznych uhloch a terénoch. Nové stroje sú vybavené lepšími bezpečnostnými funkčnosťami, ktoré umožňujú lepšiu viditeľnosť a kontrolu. Čo sa týka rozdielu vo vzdialenosti od krajnice, môže sa líšiť od konkrétneho stroja a prídavného zariadenia. Minimálny a maximálny rozdiel vo vzdialenosti sa dá deklarovať len po konkrétnom porovnaní dvoch konkrétnych konfigurácií. Vo všeobecnosti však moderné stroje môžu mať dosah až o niekoľko metrov väčší ako staršie modely.

V nedávnej minulosti sme mali k dispozícii zväčša len staré stroje, ktoré slúžili v priemere 30 rokov, boli poruchové a častokrát sa nedali zohnať ani náhradné diely. Dvaja poslanci sa pretekajú kto viac a hlasnejšie bude útočiť. Jeden si robí vlastný prieskum v našich strediskách. Kritizuje napríklad nevyužiteľnosť strojov. Aká bude kritika voči efektívnosti využitia techniky, keď v zime nebude sneh? Pri súčasnom vývoji klimatických zmien pokojne môže nastať situácia, že pluhy a sypače budú jednoducho stáť. Vtedy budú využité na nula percent a to je podľa tohto poslanca asi náš problém... Pravda je taká, že využiteľnosť strojov akéhokoľvek správcu ciest do veľkej miery závisí od počasia. Nech sa páči pán poslanec sa môže informovať aj u iných správcoch ciest o využiteľnosti obdobnej techniky.

Naším najväčším balíkom nových strojov je 29 kusov traktorov značky Valtra, ktoré vypomáhajú už pri letnej údržbe ciest.

Veľmi dôležitým faktorom v prospech novej techniky je to, že ich poruchovosť nedosahuje ani desať percent, čo sa pri starších ani zďaleka porovnávať... Navyše aj tieto opravy v rámci záruky zabezpečuje dodávateľ a nejde to teda z našich prostriedkov. Úplne polopatisticky možno povedať, že keby ktokoľvek dostal do ruky nový, modernejší a výkonnejší mobil, potrebuje istý čas, aby sa ho naučil ovládať a až potom mu naozaj poslúži k maximálnej spokojnosti A so špičkovou cestárskou technikou je to rovnaké.

Peter Vaľko Peter Vaľko je prevádzkový riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja