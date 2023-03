Nebola to najlepšia kúpa života. Keby investor v roku 1996, kedy je známa prvá obchodovateľná cena Deutsche Bank, nakúpil jednu akciu, stálo by ho to v prepočte 28 eur. V súčasnosti, o takmer 30 rokov neskôr, je cena jej akcie 8,5 eura. V nominálnom vyjadrení by investor prerobil 70 percent.

Keby pre zmenu v rovnakom čase kúpil Berhshire Hathaway Warrena Buffeta, zarobil by tisíc percent. Keby investoval do Apple, mal by viac o takmer 70-tisíc percent. Deutsche Bank nebola najlepšia kúpa života. A nie je ňou ani v súčasnosti.

Pohľad na finančné parametre firmy hovorí, že jej akcie sa obchodujú so 70-percentnou zľavou voči účtovnej hodnote. Cena voči ziskom (P/E) dosahuje úžasnú úroveň 3,6, čo je trojnásobne menej ako v prípade americkej JPMorgan. Napriek tomu je záujem o ňu minimálny.

Najhoršie časy, keď hrozil banke bankrot v časoch covidovej paniky sú už preč. No podobne ako Credit Suisse je aj Deutsche bank známa sériou zlyhaní a reštrukturalizácií. Pri rozvoji a financovaní Nemecka však hrala rovnako dôležitú rolu ako Credit Suisse pri Švajčiarsku.

Aj preto jej piatkový pokles akcií, najväčší za tri roky, ktorý jednu dobu dosiahol 15 percent, nebolo možné brať na ľahkú váhu. Napriek tomu, že centrálni bankári a iní politici dlhodobo tvrdia, že európske banky sú zdravé, potrebu zopakovať to pocítili aj počas piatka.

Okrem Christine Lagardovej to bol prirodzene Olaf Scholz, ktorý povedal, že nie sú žiadne dôvody na obavy. „Deutsche Bank zásadne zmodernizovala a reorganizovala svoj obchodný model a je veľmi ziskovou bankou,“ uviedol.

„Nie je dôvod sa báť o čokoľvek,“ dodal neistý nemecký kancelár. Pre Nemecko aj ECB by bola potreba zachraňovať Deutsche Bank katastrofou. Koho Ch. Lagardová a O. Scholz presvedčili, môžu slušne zarobiť a buď nakúpiť akcie DB alebo jej AT1 dlhopisy s výnosom 27 percent.

O. Scholz má pravdu – minulý rok DB zaznamenala najväčšie tržby aj zisk od roku 2007. Aj preto sa k ich názoru pripojili Stuart Graham, analytik spoločnosti Autonomous Research. „Nemáme žiadne obavy o životaschopnosť Deutsche,“ napísal. „Aby bolo jasné - Deutsche NIE JE ďalšia Credit Suisse".

Nezaostali ani analytici Citigroup, ktorí na margo výpredaja napísali: „Vnímame to ako iracionálny trh". Prečo toľko iracionality? Alebo kde je háčik?