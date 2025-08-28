V novom podcaste Sumár týždňa sa rozprávajú Ronald Ižip a Veronika Vaňková o zaujímavých udalostiach posledných dní.
Dôchodky a fiškálne riziká
Podcast otvorila diskusia o dôchodkoch a upozornení Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Výdavky na penzie na Slovensku od roku 2008 rástli rýchlejšie než ekonomika, čo je jeden z najväčších nárastov v EÚ. Najväčší vplyv mali legislatívne zmeny – trinásty dôchodok, rodičovský dôchodok a predčasné odchody. Slovensko má dnes najvyšší podiel dôchodcov v Európe (26 % populácie). Tento trend vytvára nielen fiškálne napätie, ale aj politickú istotu pre strany, ktoré dôchodky chránia. Výsledkom je začarovaný kruh: vysoké dôchodkové výdavky uberajú zdroje na školstvo a budúci rast pridanej hodnoty.
Ceny bývania lámu rekordy
Ďalšou témou bol prudký rast cien nehnuteľností. V druhom kvartáli 2025 zdraželi domy a byty o vyše 11 %. Slovensko patrí medzi krajiny s najmenej dostupným bývaním v Európe – na kúpu bytu je potrebných 20 až 25 ročných čistých platov. Nedostupnosť bývania núti mladé rodiny odkladať deti a často ich vyháňa do zahraničia. Ako riešenia zaznela vyššia výstavba nájomných bytov, uvoľnenie štátnych pozemkov pre developerov či daňové úľavy pre mladé rodiny.
Energetika a geopolitika
Podcast sa následne presunul k energetike. Ukrajinské útoky na ropovod Družba spôsobili dočasné výpadky dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska. Hoci tok suroviny bol obnovený, hrozí ďalšie sprísňovanie sankcií zo strany USA a EÚ. Donald Trump sa snaží o rýchle urovnanie konfliktu, čo je motivované aj jeho ambíciou získať Nobelovu cenu mieru. Rusko sa však nachádza vo vojenskej aj ekonomickej pasci a pokračujúce útoky na jeho infraštruktúru môžu situáciu ešte vyhrotiť.
Francúzsko ako slabé miesto eurozóny
Francúzsku hrozí dlhová kríza. Deficit sa pohybuje okolo 5 % HDP, štátny dlh rastie a politická scéna je paralyzovaná častými pádmi vlád. Paralela so Slovenskom je zrejmá: fiškálna neudržateľnosť, neschopnosť konsolidovať a riziko politickej fragmentácie. Kým krajiny mimo eurozóny môžu oslabiť menu, euro takúto flexibilitu neposkytuje. Preto sa Francúzsko stáva odstrašujúcim príkladom, ako môže jednotná mena prehĺbiť problémy zadlžených štátov.
Medzihviezdny objekt a Fermiho paradox
Záver patril odľahčenej, no zaujímavej téme – novému medzihviezdnemu objektu 3I/ATLAS. Vedci diskutujú, či ide o kométu alebo o zámerne vyslané teleso. Rozprúdila sa aj debata o Fermiho paradoxe a hypotéze „Dark Forest“, podľa ktorej je možno bezpečnejšie vo vesmíre mlčať, než vysielať signály. Tento presah ukázal, že ľudstvo rieši nielen krátkodobé ekonomické a politické problémy, ale zároveň čelí otázkam o svojej dlhodobej existencii a schopnosti prežiť.
