V areáli Bratislavského hradu pribudlo viac ako štvormetrové bronzové súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda. Tušíme, že predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý sa chystá na septembrové odhalenie, to iste považuje aj za svoj politický pamätník. Keďže sviatok svätých Cyrila a Metoda pripadá už na tento týždeň, je zrejmé, že septembrový termín bol stanovený tak, aby bol čo najbližšie k voľbám.

Nie je to nič nové, podobne sa neďaleká Svätoplukova socha mala stať pamätníkom a marketingovým bilboardom politikov Smeru. Odhalili ju v roku 2010 týždeň pred parlamentnými voľbami.

Tu sa žiada pripomenúť, že vtedy to nedopadlo celkom podľa predstáv, keďže pozornosť si namiesto mecenášov či samotného Svätopluka získala predovšetkým anatómia koňa. Autor sochy Ján Kulich napokon musel korigovať veľkosť konského prirodzenia a prekryť dvojkríž na štíte, ktorý sa podobal na znak Hlinkovej gardy. Ako politický odkaz je to veľavravné.

Hlasovanie na povel

O politické pamätníky, no najmä v symbolickej rovine, sa usilujú aj ostatní politici. Teda o niečo, vďaka čomu sa o nich bude hovoriť. Sme rodina to skúšala s rodičovskými dôchodkami. Igor Matovič priniesol 200 eur na dieťa a rád by oslobodil matky a mladých od daní. Práve podobné nápady pekne ilustrujú, že politici si stavajú pamätníky, aj za cenu, že udržateľným verejným financiám vybudujú pomník.