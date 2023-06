Centrálne banky robia rozhodnutia na základe exaktných dát. Taká je teória a taký je naratív. Prax je však iná. V pondelok ju potvrdil paradox nemeckej centrálnej banky.

Bundesbank v najčerstvejších ekonomických projekciách vidí koniec ekonomického poklesu. Súkromná spotreba dosiahne dno, keďže ju podporí rast platov. Spolu so silnejším zahraničným dopytom ekonomika v aktuálnom kvartáli vzrastie a ukončí dva kvartály trvajúcu recesiu.

Predpovede domácich ekonómov by prešli bez väčšieho povšimnutia, keby v rovnaký deň nevyšli čerstvé ekonomické dáta, ktoré potvrdili pravý opak. V pondelok mníchovský inštitút Ifo zverejnil svoje indexy, ktoré prepadli omnoho viac, ako sa očakávalo.

Index súčasného stavu ekonomického prostredia, ktorý má silný vzťah s HDP, naznačuje pokles ekonomiky v tomto kvartáli až o 0,5 percenta. Spolu so zlými číslami indexu nákupných manažérov (PMI) z piatka naznačuje, že ekonomika sa potopila aj tretí kvartál po sebe.

Už to nie je iba o priemysle, prudko sa zhoršila aj situácia v sektore služieb, čo je v súlade s číslami PMI. Najhoršie však vyšiel index očakávaní, ktorý naznačuje pretrvávanie problémov aj do budúcna. Tieto dáta sa pripojili k ďalším problematickým ukazovateľom, ako je prepad na trhu nehnuteľností, úverovej aktivity či zahraničného obchodu.

Aj pri plejáde výrazne slabých ekonomických dát centrálna banka vidí silnejšiu ekonomiku. Ako je to možné? Odpoveď je jednoduchá – centrálne banky sú posadnuté infláciou. Prezident Bundesbanky Joachim Nagel vidí ďalší rast inflácie a preto ju musí zahubiť vyššími sadzbami.

Avšak spomaľujúca ekonomika mu do scenára nehrá. Pokiaľ totiž ekonomika spomalí, spomalí aj trh práce. Pritom silný trh práce a následne vyššie mzdy sú pre neho kľúčovým dôvodom, ktorý tlačí infláciu vyššie.

Ak by centrálna banka priznala, že ekonomika nie je silná a trh práce nie je horúci, musela by automaticky znížiť svoje inflačné očakávania a následne stúpnuť na brzdu rastu úrokových sadzieb. No ak máte v ruke kladivo, všade sú klince. A postaráte sa o to, aby ekonomika vyzerala horúco.