Budúcnosť bude poháňaná kovmi, ale či tieto kovy ohradia železné opony, sa ešte len uvidí. Koniec koncov, väčšina kritických minerálov pochádza len od hŕstky krajín: Čína kontroluje takmer všetky ťažké kovy vzácnych zemín, Konžská demokratická republika (KDR) tvorí viac ako 60 percent svetového trhu s kobaltom a Južná Afrika kontroluje 71 percent svetových dodávok platiny.

Tieto kovy a kritické minerály sú kľúčové pre zelenú transformáciu, pretože sa používajú vo všetkom, od elektrických vozidiel po veterné turbíny. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) odhaduje, že globálny trh s kritickými nerastmi sa za posledných päť rokov už zdvojnásobil a do roku 2040 sa opäť zdvojnásobí v dôsledku rastúceho dopytu po elektromobiloch, skladovaní batérií, výrobe energie s nízkymi emisiami a elektrických sieťach.

Konžská demokratická republika, Čile, Peru, Čína, Rusko, Južná Afrika a dokonca aj Austrália môžu ťažiť z rastúceho dopytu po kritických surovinách. Keďže každá iná krajina je odhodlaná zabezpečiť si vlastné dodávky, štáty bohaté na nerastné suroviny by mohli nasledovať model OPEC-u a pokúsiť sa vytvoriť Organizáciu krajín vyvážajúcich kovy (OMEC).

Hovorí sa aj o rozšírení neformálnej skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) o ďalšie relevantné rozvíjajúce sa trhy, najmä výrobcov komodít. V tomto scenári by kartel s kovmi mohol pokryť Globálny juh a zjednotiť niektoré krajiny v juhovýchodnej Ázii (Vietnam, Malajzia, Indonézia, Laos a Srí Lanka), niektoré v Afrike (Nigéria, Keňa a Angola) a niektoré v Latinskej Amerike (Bolívia a Argentína).

Ak by krajiny bohaté na nerastné suroviny spojili svoje sily, mohli by otriasť globálnymi trhmi tromi spôsobmi, počnúc cenovými manipuláciami. Podobne ako OPEC, aj OMEC by mohol použiť výrobné alebo vývozné kvóty na zvýšenie cien, čo by zase predražilo technológie čistej energie, čo by potenciálne spomalilo zelený prechod. Okrem toho by nový kartel mohol presadzovať strategické prerušenia dodávok, aby získal geopolitický vplyv v krajinách, ktoré sú od týchto kovov závislé. A mohol by uzavrieť exkluzívne obchodné dohody s vybranými strategickými partnermi, čím by ďalej koncentroval svoju trhovú silu a ovplyvňoval globálnu ponuku, ako uzná za vhodné.