Rok po ruskej invázii sa vojna na Ukrajine stala vojnou na vyčerpanie, keď každá zo strán dúfa, že porazí tú druhú. V takejto vojne je rozhodujúcim faktorom rovnováha zdrojov.

Ekonomický potenciál Ukrajiny je zanedbateľný. Po prepade o viac ako 30 percent v roku 2022 dosahuje jeho HDP v súčasnosti len jednu desatinu HDP Ruska. A táto priepasť sa bude zväčšovať: Medzinárodný menový fond očakáva, že ruská ekonomika v roku 2023 mierne porastie. Ukrajina by sama o sebe zjavne nebola schopná dlhodobo vydržať vojnu na vyčerpanie.

Samozrejme, Ukrajina nie je sama; má podporu Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických – teda hospodárstiev s celkovým HDP takmer 45 biliónov dolárov. Naproti tomu ruský HDP dosahuje len 1,6 bilióna dolárov – len o niečo viac ako vojenský rozpočet aliancie NATO.

Z hľadiska parity kúpnej sily však relatívna výhoda Západu výrazne klesá: z približne 30:1 na 10:1. Najpresnejšie porovnanie výhod oboch strán by malo byť niekde uprostred – povedzme 20:1 – pretože Rusko vyrába veľkú časť svojho vojenského vybavenia lacno doma.

Táto zdrvujúca ekonomická výhoda by sa mala premietnuť do dostatočnej podpory, ktorá by Ukrajine umožnila vyhrať vojnu na vyčerpanie s Ruskom. Ale bližší pohľad na čísla prináša vytriezvenie. Kiel Institute ukazuje, že EÚ a USA spoločne vyčlenili približne 150 miliárd - 0,3 percenta svojho HDP - na pomoc Ukrajine, a nie celá táto suma bola vyplatená alebo doručená.

Bude finančná podpora v celkovej výške 0,2 až 0,3 percenta HDP darcov stačiť na to, aby Ukrajina získala rozhodujúcu materiálnu výhodu? Rozhodne nie. V skutočnosti by Rusko muselo minúť len 4 až 6 percent svojho HDP, aby dosiahlo takúto úroveň financovania.

Vzhľadom k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin získal takmer absolútnu moc a ruské obyvateľstvo preukázalo všeobecný súhlas s vojnou, nie je problém takúto úroveň financovania Ruskom dosiahnuť. Aby boli náklady na vojnu pre Rusko neúnosné, Západ musel zdvojnásobiť alebo dokonca strojnásobiť svoju podporu Ukrajine.