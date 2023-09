Minulý rok Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) vysúťažila najlacnejšiu soľ spomedzi všetkých správcov ciest na Slovensku a pre nedostatok skladovacích kapacít bola uložená v externých skladoch, čo nebolo dobré. Množstvo nakúpenej soli bolo z obavy jej nedostatku pre vojnový konflikt a stále narastajúcu cenu. Ak by sme soľ nemali a cesty zostali neposypané, tiež by bolo nedobre. Čo je teda vlastne dobré? Na sociálnych sieťach niektorí kritici soľ k životu (ne)potrebujú, no my sme na nej závislí každý rok. Trošku tú kritiku skorigujem faktami.

SC KSK urobila v prvej polovici roku 2022 strategické rozhodnutie nakúpiť celé množstvo soli na ďalšiu sezónu vopred z dôvodu eliminácie reálneho rizika nedostatku soli v dôsledku vojnového stavu na Ukrajine. Rozhodnutie nakúpiť celé množstvo soli vychádzalo aj z negatívnej skúsenosti z januára 2022, keď nám dodávateľ odmietol dodať kúpnou zmluvou objednané množstvo soli. Vtedy sme museli povymetať nielen všetky kúty v našich skladoch, ale aj osloviť iných správcov ciest, aby sme mohli v čase vrcholiacej zimy realizovať posyp ciest.

Keďže kapacita našich skladov nebola dostatočná na také množstvo, riešili sme uskladnenie časti soli v externých skladoch na východe a západe KSK tak, aby sme logisticky pokryli celé územie kraja čo najlepšie. Stálo to určité prostriedky, s ktorými sme vopred kalkulovali. Naša strednodobá stratégia je minimalizovať spotrebu soli v súlade s predpismi a dobudovať k tomu ďalšie primerané skladovacie kapacity. Prvou lastovičkou je nový sklad v Mníšku nad Hnilcom. Na rade sú sklady v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Kráľovskom Chlmci atď.

Zimnú údržbu ciest 2022/2023 sme zvládli úspešne aj z pohľadu spotreby soli. Prvýkrát v histórii SC KSK sme zaviedli denný monitoring posypových výkonov na všetkých strediskách a cestmajsterstvách. Získané údaje umožnili identifikovať priestor na zlepšenie a promptne reagovať na odchýlky. Riadenie spotreby soli v kombinácii s teplou zimou nám prinieslo úsporu značného množstva soli, ktorá tak ostala v externých skladoch. Pre ďalšiu sezónu sme sa rozhodli službu externých skladov nevyužiť minimálne, a to len skladom v Spišskej Novej Vsi. Predovšetkým z dôvodu, že vďaka novým nakladačom dokážeme efektívnejšie využiť naše skladovacie plochy. Zvyšnú soľ sme previezli do vlastných skladov. Pri zohľadnení nákladov za externé sklady sa cena soli navýšila o cca 10 eur za tonu. V porovnaní s inými správcami ciest je však finálna cena soli SC KSK stále najnižšia.

Na záver je možné s potešením skonštatovať, že SC KSK splnila do bodky svoj strategický cieľ a eliminovala akékoľvek potenciálne výpadky s dodávkami soli. Je veľmi pozitívne, že v porovnaní so svojim okolím sa jej to podarilo pri zachovaní najnižšej ceny, čo je v rozpore s medializovanou kritikou.

Peter Vaľko Peter Vaľko je prevádzkový riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja