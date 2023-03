Automobily prešli za posledné desaťročia neuveriteľným vývojom: od elektroniky zastúpenej len obyčajným rádiom sme sa dostali k vozidlám s integrovaným počítačovým systémom, softvérmi a top elektronickými systémami. Opatrenia na redukciu emisií však prinášajú ďalšiu revolúciu elektromobility, ktorá autá zmení ešte rýchlejšie a zásadnejšie.

Automobilky sa logicky na túto „prudkú zmenu kurzu“ pripravujú, aj keď ešte stále v rôznej intenzite a nasadení. Medzi automobilových výrobcov, ktorí to s prechodom na výlučnú výrobu elektromobilov myslia vážne, patrí Volkswagen. Posledné investície naznačujú, že nemecký výrobca v tomto smere nenecháva nič na náhodu.

Volkswagenu sa darí, investori mu veria

Ako budú vyzerať inovácie v koncerne Volkswagen v ďalších rokoch? Zamerajú sa vo veľkej miere práve na investície do rozvoja elektrifikácie a digitalizácie. Konkrétne, v rokoch 2023 - 2027 si vo VW naplánovali minúť na inovácie 180 miliárd eur, z ktorých vyše dve tretiny pôjdu na zelenú mobilitu.

Faktom je, že nemecká automobilka je dnes v dobrej kondícii a tieto výdavky si môže dovoliť. Firma v minulom roku dosiahla celoročný prevádzkový zisk 22,5 miliardy eur, čo predstavuje 13-percentný nárast oproti roku 2021. Samotná zisková marža 8,1 percenta potešila investorov, keďže ide o číslo na hornej hranici prognózy. A v podobnom duchu vidí svoje výsledky Volkswagen aj v tomto roku.

Konkrétne, automobilka očakáva 10 až 15 -percentný nárast tržieb a predpovedá rastúci dopyt po jej autách o 14 percent. To všetko v prostredí, v ktorom stále existujú výpadky v dodávateľskom reťazci spôsobujúce dočasné odstavovanie výroby. Investori vnímajú výsledky VW pozitívne a veria jeho predikciám. Aj preto oficiálne oznámenie očakávaných čísiel prinieslo posilnenie akcií.

Zdroj: Investing.com Výkonnosť akcií spoločnosti Volkswagen AG za posledných 5 rokov

Investície do elektromobility v Amerike aj Európe

Ako vyzerajú investičné plány najväčšej nemeckej automobilky v detaile? Volkswagen už oznámil, že chce v Kanade postaviť prvý závod na výrobu batériových článkov mimo Európy. Produkcia by sa mala spustiť v roku 2027. Veľa sa hovorí o investícii v USA, kde Bidenova administratíva pripravila štedré podmienky pre investorov do zelených technológií. Detaily však zatiaľ nie sú známe.

V Európe by mal Volkswagen, podľa všetkého v Španielsku, požiadať o finančnú podporu z fondov EÚ na vývoj a výrobu nového elektromobilu. Plány hovoria o výrobe daného modelu v závode SEAT v Katalánsku a v závode VW v Navarre. VW očakáva pri tomto projekte európsku finančnú podporu a ak sa ju firme podarí získať, projekt by sa mal spustiť. Otvorenou otázkou zostáva výstavba novej „baterkárne“ v Európe. Volkswagen dlho vysielal signály o tomto zámere, o umiestnení diskutoval s vládami Slovenska aj Česka, ale v tomto smere nie je ešte nič jasné a rozhodnuté.

Z tohto výpočtu je zrejmé, že nemecká automobilka sa do investícií do elektromobility chce pustiť skutočne naplno. A keďže sa už teraz chystá na budúcu zmenu trhu, nateraz sa zdá, že smeruje k sľubnej budúcnosti. Bude zaujímavé sledovať, do akej miery sa jej podarí optimistický sentiment pretaviť do rastu cien akcií či zvyšovania ziskovosti. Pretože to sú dva parametre, ktoré budú investori pozorne sledovať.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.