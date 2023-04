Zdá sa byť neuveriteľné, ako sa robustný bankový systém dokáže krachom dvoch bánk rýchlo dostať na šikmú plochu s potenciálom prepuknutia dlhodobej krízy. A je skutočne ironické, že banky aktuálne majú medzi investormi skôr povesť neistej investície, zatiaľ čo kryptomeny sa tešia dôvere a sú považované za stabilnejšiu investíciu. Presne tak totiž aktuálne vyzerá situácia na finančných trhoch.

Banky padali, krypto stúpalo

Zhrňme si, čo sa udialo v bankovom svete za posledné týždne. Všetko odštartovala Silicon Valley Bank (SVB) vyhlásením, že vzhľadom na vysoké inflačné tlaky a agresívnu menovú politiku potrebuje na udržanie svojej činnosti získať 2,25 miliardy dolárov od akcionárov. Výsledok bol opačný a tzv. run na banku spôsobil jej pád, ktorý ju finálne „pochoval“ za necelých 48 hodín.

Tento kolaps rozšíril vlnu neistoty najprv naprieč severoamerickým bankovým sektorom (skrachovala Signature Bank a do problémov sa dostala Silvergate Bank) a následne európskym (zachraňovanie Credit Suisse, prepady valuácií mnohých bankových domov až o 20 percent).

Ako na situáciu reagovali kryptomeny? To, čo sa zdalo byť nevyhnutným kryptomenovým pádom, sa otočilo úplne naopak. Na úvod síce stablecoin USDC spoločnosti Circle, ktorý je zásadne vystavený vplyvu bankového sektora, stratil svoju väzbu na dolár a aj 10 percent svojej hodnoty. A podobne boli zasiahnuté ďalšie stablecoiny ako DAI a USDD.

Avšak kľúčové kryptomeny nielen nič nestratili, ale, naopak, získali. V priebehu jediného marcového týždňa Bitcoin (BTC) „vystrelil“ o vyše 30 percent a celý marec uzavrel s rastom o 45 percent. V rovnakom čase sa darilo aj ostatným kryptomenám. Ripple (XRP) poskočila o 40 percent a Ethereum (ETH) a Cardano (ADA) o 30 percent. A neskôr sa vďaka finančnej podpore pre firmu Circle a vládnemu podpornému programu s rozpočtom 25 miliárd dolárov pre amerických bankárov opätovne naviazal USDC na dolár.

Banky, dlhodobo vnímané ako bezpečné a spoľahlivé, zrazu prestali byť synonymom finančnej bezpečnosti a stability. Neistota vyniesla na povrch medzi investormi a inštitúciami strach, ktorý sprevádzal pesimizmus a pochybnosti, čo bude ďalej s bankovým sektorom. Pod povrchom bublala (a ešte stále buble) neistota, akí ďalší „kostlivci“ sa skrývajú v skriniach bankových domov.

Aj keď regulácia v USA a predovšetkým v Európe urobila od finančnej krízy v roku 2008 veľký krok k posilneniu bankového sektora, nová banková kríza (alebo aspoň latentná neistota, ako môžeme aktuálnu situáciu nazvať) expresne rýchlo upriamila pozornosť na dlhodobé problémy a nedostatky tradičného finančného systému.

Rýchlou reakciou investorov na klesajúcu dôveru v banky a v tradičný finančný systém bol okrem iného presun väčších obnosov peňazí z bánk do uznávaných kryptomien. Digitálne aktíva sú zase v móde a je možné, že to tak ešte istú dobu zostane.

Krypto má našliapnuté k rastu

Faktom je, že každý finančný nástroj so sebou vždy nesie isté riziká v závislosti od všeobecných podmienok na trhu a špecifických podmienok pre dané aktívum. Momentálne to vyzerá tak, že akcie bánk sú vnímané ako relatívne riskantné a, naopak, veľké kryptomeny sa tešia dôvere investorov. Inak povedané, po rokoch „pohľadu cez prsty“ je krypto veľkou časťou investorov vnímané ako celkom spoľahlivá možnosť pri investovaní. A to je skutočná irónia, ak sa pozrieme na podstatu oboch aktív.

Samozrejme, aktuálny stav neznamená, že tradičné finančné inštitúcie sa nemôžu pri zlepšení situácie v ekonomike uchádzať o obnovenie dôvery. Môžu a rozhodne aj budú, a to aj s podporou regulačných orgánov. Každopádne, vyššie popísaný stav neplatil len pre marec, ale potvrdil ho aj aprílový vývoj. Ak inflačné tlaky povolia a svetová ekonomika znovu nájde stabilitu, môže trh s kryptomenami zažiť jeden zo svojich najlepších rokov s rastúcou ochotou investovať do kryptoaktív.

