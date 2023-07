Začala sa volebná kampaň a to naznačuje, že vo verejnej debate by sa mohli viac skloňovať ekonomické teórie. Teoreticky. V praxi nás však čaká iba teória hier v tragikomickom zápase o poslanecké platy. Zatiaľ vidíme, že hoci Igor Matovič v ekonomických reformách neoslnil, v kampani sa mu darí dosiahnuť väčší priestor, aký by mu vzhľadom na aktuálne preferencie patril.

Do médií sa votrel tým, že najskôr kandidátku doniesol pár minút pred uzávierkou, potom sa špekulovalo, kto bude lídrom, hoci v prípade OĽaNO je to bezvýznamná téma. No hlavne z rôznych médií počúvame, že zariskoval, keď ako jediný postavil koalíciu, pri ktorej je potrebné získať viac percent.

Pomoc od progresívcov

Ak by postavil samostatnú stranu, mal by zrejme účasť v parlament istú. Teraz však z progresívnych i konzervatívnych médií unisono počúvame, že riskuje a má to „nahnuté“. To však v praxi znamená ďalší nezaslúžený mediálny priestor a vďaka častému spomínaniu príkladu koalície PS/Spolu aj apel na nerozhodnutých, aby mu to hodili, lebo je v ohrození.