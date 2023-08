Objem spotových krypto transakcií drasticky klesol za uplynulého jeden a pol roka roka. Kryptotrh zatiaľ zápasí s nájdením svojho miesta v prostredí vysokých úrokových sadzieb. Efektívnosti a likvidite trhu neprispieva ani to, že tvorcovia trhu nemôžu obchodovať tak efektívne ako tomu bolo pred zastavením aktivít Silvergate Bank a Signature Bank.

Posledných 18 mesiacov sa pre krypto nieslo v duchu jednej pohromy za druhou vrátane krachu kryptoburzy FTX a stablecoinu Terra. Medzi menej „bombastické“, ale dôležité pohromy patrí aj prudký pokles spotových krypto objemov. Od konca býčieho behu z roku 2021 sú spotové objemy na klesajúcej trajektórii, čím žmýkajú trhovú likviditu.

Spotové objemy Coinbase aj Krakenu, ktoré majú relevanciu pre väčšinu sveta, najmä pre Európu a Severnú Ameriku, klesajú za posledných dva a pol roka, pričom v máji dosiahol objem obchodov na týchto dvoch kryptoburzách najnižší kombinovaný objem vo výške približne 39 miliárd dolárov. Pre porovnanie, dva roky predtým, v máji 2021, dosiahol spoločný objem obchodov Coinbase a Krakenu 369 miliárd dolárov.

Celkovo platí, že menší objem sa vo všeobecnosti rovná nižšej likvidite na trhu. Horšia likvidita znamená, že na trhu je prítomných menej účastníkov, a tým pádom je na pohyb ceny dostačujúci aj menší objem transakcií, najmä ak sa obchoduje s väčšími objemami. Od začiatku tohto roka do polovice júna klesla hĺbka trhu Coinbase o štvrtinu, zatiaľ čo likvidita Krakenu sa podľa krypto dátovej platformy Kaiko mierne zlepšila.

Likvidita chýba vždy, keď ju trh najviac potrebuje

Na jednej strane tu máme nižšiu likviditu v kryptomenách, na druhej strane sme svedkami aj ďalšieho náhleho voľného poklesu likvidity na pozadí tejto kryptonákazy. To bol aj prípad, keď FTX a jej hedžový fond Alameda Research skolabovali, čím sa kombinovaná hĺbka trhu v rámci 2 percent strednej ceny bitcoinu oproti doláru, znížila o približne 40 percent, hoci sa páry rýchlo zotavili. V takejto situácii trh potrebuje likviditu viac ako kedykoľvek predtým. Náhly nedostatok likvidity v týchto prípadoch má na trh zničujúci vplyv, nakoľko podnecuje nadmernú volatilitu a neefektivitu trhu, ktorá je už aj bez toho v zmätku .

Boli sme svedkami „nákazy“ aj v marci tohto roku, keď Silvergate Bank, Signature Bank a Silicon Valley Bank, ktoré sú spojené s kryptomenami, ukončili svoju činnosť. Kryptotrh je odvtedy síce pokojný, ale nemalo by sa to opakovať. Ak by k takémuto prípadu opätovne došlo, účastníci trhu musia byť pripravení, že likvidita trhu môže okamžite spadnúť z útesu a konať podľa toho, pretože podobný pokles likvidity ako pri kolapse FTX nie je nepravdepodobný.

Toto môže reálne nastať, najmä vzhľadom na to, že trhové podmienky tvorcov trhu sú horšie ako boli koncom roka 2022. Chýbajú Silvergate a Signature, prostredníctvom ktorých by tvorcovia trhu mohli okamžite vkladať a vyberať doláre a eurá na svoje výmenné účty, aby z nich mohli profitovať a udržať tak efektívny trh. V posledných mesiacoch sa síce objavili alternatívy k Silvergate a Signature, tie však nie sú ani zďaleka také populárne. To znamená, že súčasná likvidita je v ešte väčšom ohrození.

Mads Eberhardt Mads Eberhardt nastúpil do Saxo Bank v januári 2021 ako kryptomenový analytik a primárne vykonáva podrobné analýzy trhu s kryptomenami z obchodného hľadiska, ako aj z technickej stránky. Pred príchodom do Saxo Bank založil Mads jednu z najväčších dánskych krypto-brokerských spoločností, ktorú neskôr predal. Neskôr pracoval ako obchodník pre jedného z najväčších svetových maklérov kryptomien v „Crypto Valley“ vo švajčiarskom Zugu. Jeho praktické skúsenosti s kryptopriemyslom poskytujú Madsovi širšie pochopenie sveta kryptomien a jeho súvislostí.