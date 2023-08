Ešte v rokoch 2018-2019 zaznamenávali kľúčoví hráči v konopnom sektore výrazne býčí trend podporený štúdiami deklarujúcimi pozitívne účinky CBD pri podpore liečby rôznych ochorení. Dnes situácia vyzerá presne opačne. Aj keď odvetvie zaoberajúce sa pestovaním a distribúciou konope má obrovský potenciál a priestor na ďalší rast, dáta z trhu ukazujú, že najväčšie spoločnosti v segmente sa nachádzajú v červených číslach. Logická otázka znie, kde sa stala chyba.

Trh s konope by mal rásť

Pestovanie a využívanie konope patrí jasne k veľmi kontroverzným sektorom ekonomiky, a tým pádom aj investovania. Spoločnostiam z tohto segmentu sa darí najmä v USA a Kanade. Podľa odhadov Grandview Research by globálny legálny trh s kanabisom mal v rokoch 2023 až 2030 rásť zloženým ročným tempom 30 percent a do roku 2030 dosiahnuť hodnotu 226,09 miliárd dolárov. Avšak pohľad na vývoj hodnoty akcií TOP firiem zo segmentu už ukazuje iný obraz.

Akcie kanadskej jednotky klesajú

Pozrime sa na kľúčových hráčov v tomto odvetví. Tilray je firma, ktorá vedie rebríček TOP 6 konopných spoločností na kanadskom trhu, má široké portfólio a dodáva liečebné kanabisové produkty pacientom, lekárom, nemocniciam, lekárňam, výskumníkom a vládam vo viac ako 20 krajinách sveta. Zároveň sa aktívne aktivizuje v destigmatizácii používania lekárskej marihuany v zdravotnej starostlivosti pre ženy. Najnovšie 10. apríla oznámila kúpu kanadského konkurenta HEXO.

Akcie Tilray na burze NASDAQ však napriek tomu stratili za posledný rok vyše 40 percent svojej hodnoty. A za posledných 5 rokov klesli z 10 dolárov za akciu na niečo cez 2 doláre za akciu. Celkovo tak hodnota spoločnosti zaznamenala za spomínané obdobie prepad na úrovni 98 percent.

Zdroj: Investing.com Vývoj hodnoty spoločnosti Tilray Inc. od vstupu na burzu v roku 2018

Curaleaf prišla o polovicu hodnoty

Jednotka medzi konopnými spoločnosťami v USA sa volá Curaleaf. Podniká v 19 amerických štátoch, ale začiatkom roka 2023 zverejnila plán zatvoriť prevádzky v Kalifornii, Colorade a Oregone. Dôvodom je nutnosť redukcie nákladov. Vo fabrike v New Jersey prepustila len pred pár týždňami 49 ľudí a zredukovala výrobu. Pri pohľade na hodnotu akcií môžeme na grafe vidieť za posledný rok stratu vyše 37 percent. Za posledných 5 rokov si akcie odpísali 52 percent zo svojej hodnoty.

Zdroj: Investing.com Vývoj hodnoty spoločnosti Curaleaf Holdings od roku 2018

Otázka legálnosti ako prekážka?

Perspektíva rastového trhu a aktuálny vývoj hodnoty popredných firiem si odporujú. Zásadný dôvod je otázka legálnosti kanabisu na medicínske účely. Dnes je rekreačné užívanie marihuany povolené v 21 štátoch v USA. Vo svete ju povolilo na liečebné účely 48 krajín vrátane Českej republiky.

Canopy Growth v existenčnej tiesni

Príklad kanadskej Canopy Growth je alarmujúci. Firma už od burzy Nasdaq dostala tzv. oznámenie o nesúlade. Ide o situáciu, keď kótované akcie sú pod hranicou 1 dolára počas 30 po sebe nasledujúcich pracovných dní. Samotná firma informovala o pochybnostiach, že bude schopná pokračovať v doterajšej činnosti. Celkový nesplatený dlh k 31. marcu 2023 dosahoval až 1,3 miliardy kanadských dolárov.

Zdroj: Investing.com Vývoj hodnoty spoločnosti Canopy Growth od roku 2014

Politické reformy v prospech legálneho konope nepostupujú

V USA absentuje zmysluplná politická reforma a kanadské firmy zase čelia silnej zahraničnej konkurencii a nedokážu plniť očakávania ohľadom predajov. Americký úrad pre kontrolu liečiv (FDA) zamietol predaj CBD ako doplnku stravy a zakazuje aj jeho použitie aj v potravinách. Nehovoriac o tom, že neregulované trhy berú značnú časť potenciálnych zákazníkov veľkým konopným spoločnostiam, ktoré následne strádajú. Ak to zovšeobecníme, firmy dosahujú veľmi slabé výsledky a firmy pôvodne plánujúce vstup na burzu sa tohto kroku nateraz musia vzdať. Aj keď išlo pri konopnom priemysle vždy o boji na dlhú trať, aktuálne sú mnohí investori vyslovene skeptickí.

Ak by požívanie konope zlegalizovalo viac krajín, mohla by sa dnešná situácia pomerne rýchlo otočiť a dlhodobý pokles by sa mohol vrátiť do pozitívneho rastu. Zatiaľ však situácia takýto vývoj ani len nenaznačuje.

Olívia Lacenová Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.