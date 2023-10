Silný americký dolár zaťažuje zisky amerických spoločností, ktoré majú veľké zastúpenie na medzinárodných trhoch. S&P 500 generuje približne 30 percent tržieb mimo USA. To čiastočne vysvetľuje, prečo dolár nepriamo koreluje s americkými akciami alebo rizikovými aktívami.

Investori so sídlom v USA môžu čeliť slabej výkonnosti svojich neamerických investícií. To by mohlo znamenať, že presunú svoju pozornosť na domáce americké spoločnosti, predovšetkým malé a stredné korporácie alebo sektory, akými sú nehnuteľnosti alebo verejné služby v porovnaní s veľkými spoločnosťami a technologickými alebo spotrebiteľskými menami, ktoré majú väčšiu medzinárodnú expozíciu.