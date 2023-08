Od začiatku bolo jasné, že tohtoročná volebná kampaň bude plná absurdít. V silnej konkurencii sa nestratil ani Robert Fico, ktorý s vážnou tvárou na videu hovorí, že hneď na prvom zasadaní novej vlády bude potrebné riešiť konsolidáciu verejných financií. Áno, presne ten Fico, ktorého Smer bol 12 rokov vo vláde a za ten čas nedokázal ani raz priviesť krajinu k vyrovnanému rozpočtu či zdravým verejným financiám.

Napríklad v roku 2017 ešte ako premiér jasne povedal, že z vyrovnaného hospodárenia netreba robiť „posvätnú kravu“ a dodal, že „vyrovnaný rozpočet by mal prísť vtedy, keď si povieme, že sme naplnili určité priority, ktoré v tomto štáte potrebujeme a ktoré niekedy napĺňame aj na úkor deficitu." Pritom na rozdiel od súčasnej vlády nezápasil s covidom ani vojnou na Ukrajine.

Sociálny demokrat tiež hovorí, že ich recept je postavený na prísnej solidarite bohatých s ekonomicky slabšími a opatrenia nepôjdu na úkor znižovania sociálneho štandardu. To je v predvolebnom období logické, no v praxi znamená, že šetriť sa bude bez šetrenia. Kaliméra!

Fico tiež hovorí, že hneď na začiatku bude potrebné pomôcť aj hypotekárnym dlžníkom. Aspoň tu pôsobí autenticky. Sám najlepšie vie, aké nepríjemné je musieť sa nedobrovoľne vysťahovať z bytu (v tomto prípade v Bonaparte) a odísť do nehnuteľnosti, kde na terase nedokáže pristáť vrtuľník.

Kampaň rozbehol aj kráľ atómoviek Igor Matovič. Voličov chce aktivovať vďaka možnosti vyhrať staršie Fiaty 500. Stačí sa zapojiť do jeho hry a šance na výhru porastú, ak účastník pozve aj ďalších. Zlomyseľník by povedal, že je to ukážkový príklad pyramídovej hry, to je po lotériách naozaj zmena.

Hoci formálnym dôvodom kampane má byť zvýšenie volebnej účasti, v samotnom štatúte hry sa píše, že cieľom je „propagácia vyhlasovateľa prostredníctvom jázd na motorovom vozidle vyhlasovateľa“.

V štatúte je zaujímavá aj iná veta. Vyhlasovateľ si totiž „vyhradzuje právo z objektívnych dôvodov, najmä s ohľadom na technický stav motorových vozidiel vyhlasovateľa – historické Fiat 500, znížiť počet vyžrebovaných bojovníkov.“ To v praxi znamená, že niektorí víťazi sa môžu svojich výhier dočkať zrejme až spoločne so Zuzanou z prešovského Solivaru, ktorá sa o peniaze z očkovacej lotérie musí súdiť.