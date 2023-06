Aktuálna makroprognóza Národnej banky Slovenska poukázala na tri zaujímavé momenty. Centrálna banka očakáva, že už v budúcom roku porastú platy rýchlejšie ako ceny, najmä preto, že harmonizovaná inflácia by mala spomaliť tempo na 6,2 percenta.

Guvernér Peter Kažimír zdôraznil, že kým júlové navyšovanie sadzieb zo strany Európskej centrálne banky je takmer isté, v prípade septembra si zaglosoval, že isté je jedine to, že nič nie je isté. Dodal však, že sám by nemal problém ani s ďalším dvíhaním sadzieb.

Do tretice zaujala jeho odpoveď na otázku, čo by pomohlo spomaliť rast cien potravín. „Dnes sme v období, keď dennodenný nárast cien je normálny a dovolený a menej sa pozerá na to, aký zisk sa dosahuje v jednotlivých sektoroch,“ upozornil.

Riešenie v pranierovaní