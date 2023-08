ChatGPT a iné veľké jazykové modely zmenia svet. V mnohých oblastiach zvýšia produktivitu a ziskovosť firiem. Aj preto od ohlásenia ChatGPT 3 akcie spoločností venujúcich sa umelej inteligencii vzrástli o viac ako polovicu.

Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) od polovice októbra až do polovice júla posilnilo o 70 percent, no odvtedy spolu s ostatnými technológiami pokleslo o deväť percent. Investori stávkujúci na veľkolepé príležitosti sa ale nemusia obávať, prichádza nový ošiaľ – supravodivosť.

Po zverejnení údajného úspechu materiálu LK-99 so supravodivosťou pri bežnej tepote aj tlaku sa akcie spoločností, ktoré sa jej venujú, vyšplhali na násobky svojej hodnoty. Juhokórejské firmy Duksung a Sunam zaznamenali tri dni po sebe maximálne burzou umožnené nárasty o 30 percent. Od konca minulého týždňa sú v pluse o takmer 200 percent.

Za všetko môže obskúrna firma Quantum Energy Research Centre sídliaca na prízemí malej štvorposchodovej budovy v juhovýchodnom Soule, ktorá ničím nepripomína výskumné centrum. Práve tu sa mala zrodiť supravodivosť v bežnom prostredí, čo by zmenilo chod sveta.

Supravodivosť je príliš drahá

Keď elektrina prechádza vodičom, správa sa príliš chaoticky – elektróny do seba narážajú, čím vzniká elektrický odpor a teplo. Avšak, pokiaľ sa materiál výrazne schladí, odpor sa znižuje a niekedy až do bodu, keď sa stratí úplne – vznikne supravodivosť.

Veľké mínusové teploty sú však príliš drahé na udržovanie a aj preto sa supravodivosť využíva iba v špeciálnych prípadoch. Napríklad pri MRI, kde teplota nióbovo-titánovej zliatiny klesá k -263 stupňom Celzia.

Ak by sa však podarilo získať supravodivosť pri bežnej teplote, svet by sa zrazu stal iným. Supravodivosť znamená, že si materiál vie udržať elektrickú energiu bez strát a tak by sa z vodiča stalo skvelé úložisko elektriny.