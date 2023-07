Udržateľnosť je stále dôležitejším kritériom nielen v biznise, ale aj na finančných trhoch. Udržateľné investície sú dnes nielen stabilnou súčasťou investičných portfólií, ale získavajú stále vyšší podiel. Osobitná pozícia v tejto kategórii patrí ESG investíciám. Tie počas pandémie a aj od začiatku ruskej invázie na Ukrajine preukázali silnejšiu odolnosť voči trhovým výkyvom a priniesli vyšší výnos v porovnaní s tradičnými (non-ESG) aktívami. Tieto výsledky generujú stále rastúci dopyt po ESG aktívach.

ESG aktíva porážajú vo výnose klasické

V roku 2022 sa situácia na finančných trhoch v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine a jeho širších dôsledkov skomplikovala. Kombinácia dôsledkov sankcií voči Rusku, nerovnováhy v dopyte a ponuke, neistoty dodávok tovarov v kombinácii s rastúcou infláciou a vysokými cenami energií vytvorili výrazný tlak na finančné trhy. Pri ESG tituloch sa však zdá, že situácia mala len dočasný a obmedzený efekt na výnosy. Medziročne (k 31.máju 2023) dosiahol index MSCI World ESG Leaders, do ktorého sú zaradené spoločností so strednou a vysokou kapitalizáciou v 23 krajinách s rozvinutými trhmi, hrubý výnos 2,95 percenta, kým tradičný MSCI World narástol o 2,61 percenta.

MSCI World ESG Leaders je navrhnutý tak, aby reprezentoval výkonnosť spoločností z materského indexu MSCI World vybraných na základe environmentálnych a sociálnych kritérií a parametrov zodpovedného riadenia (ESG). Ak si porovnáme rovnaké indexy v päťročnom období, ESG verzia má stále navrch v pomere 8,93 percenta ku 8,34 percenta. Tieto dáta hovoria jasne: ESG investície nie sú „zeleným úletom“, ale – naopak - konkurenčnými aktívami.

Zdroj: MSCI Vývoj hodnoty indexu MSCI World ESG Leaders v porovnaní s tradičným MSCI World od mája 2008 do mája 2023

Záujem o ESG aktíva rastie

Prieskumy medzi investormi potvrdzujú vyššie uvedenú základnú štatistiku. Až 60 percent investorov potvrdzuje, že ESG investície im priniesli vyššie výnosy v porovnaní s non-ESG aktívami. V správe PwC o oblasti správy aktív a majetku za rok 2022 (PwC’s Asset and Wealth Management Revolution 2022 report) sa nachádza odhad, že investície zamerané na ESG by mali do roku 2026 výrazne narásť o 84 percent na 33,9 bilióna dolárov. PwC odhaduje, že tieto aktíva budú v danom roku tvoriť 21,5 percenta celkovo spravovaných aktív.

Išlo by o zásadný nárast z pôvodných 18,4 bilióna dolárov v roku 2021. Jedným z faktorov v tomto smere je to, že ESG kritériá vplývajúce stále viac na samotné podnikanie, bude prirodzene rozširovať ponuku ESG investičných titulov. Okrem toho sa pri ESG aktívach očakáva zložená ročná miera rastu 12,9 percenta. Ak oba faktory spočítame, niet divu, že podiel ESG titulov na celkových aktívach by mal tak zásadne narásť. A zároveň sa niet čo diviť, že podľa štúdie 8 z 10 amerických investorov chce v priebehu najbližších dvoch rokov navýšiť svoje podiely v ESG produktoch.

Európa vedie, svet nasleduje

Európa je v otázke ESG lídrom. Už koncom roka 2021 až 27 percent podielových fondov aktívne pracovalo v portfóliu s ESG titulmi. V Európe sa odhaduje, že do roku 2026 ESG aktíva narastú v hodnote na 19,6 bilióna dolárov. Na porovnanie, v USA spravované aktíva orientované na ESG predstavovali v roku 2021 objem 4,5 bilióna dolárov a do roku 2026 sa očakáva ich rast na 10,5 bilióna dolárov. Okrem toho sa rast deje aj mimo týchto regiónov, aj keď v menšej miere. Každopádne, investori zvyšujú svoje alokácie do ESG investícií z globálneho hľadiska aj v Ázii, na Strednom Východe, v Tichomorí, Afrike aj Latinskej Amerike. V týchto regiónoch ESG investície aktuálne dosahujú okolo 25 miliárd USD.

Očakávania stále rastú

Samozrejme, otázka „čo je vlastne ESG aktívum“ je stále do istej miery otvorená. Neexistuje úplne jasná definícia, kde začínajú a kde končia ekologické a sociálne inkluzívne aktivity. Aj keď pri ekologických aktivitách sú hodnotiace kritériá predsa len o niečo prehľadnejšie.

Veľké očakávania sú v oblasti ESG od finančných inštitúcií, ktoré majú za úlohu vytvoriť také portfóliá, ktoré dokážu odolať volatilite trhu, reagovať na rastúci súbor regulačných požiadaviek a identifikovať príležitosti na udržateľný rast, ktoré môžu prinášať dlhodobé výsledky. Súbežne však rastú nároky. Napríklad v EÚ už na súlad s nariadeniami nestačí zverejňovať a vysvetľovať hlavné nepriaznivé vplyvy súvisiace s faktormi ESG ako emisie skleníkových plynov či protikorupčné opatrenia. Od podnikateľov sa stále viac očakáva, že popísané vplyvy jednak zmiernia a takisto sa budú venovať analýze podstaty ich vzniku, aby ich mohli perspektívne úplne eliminovať.

Olívia Lacenová Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.