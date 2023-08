India patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta. V súčasnosti je piatou najväčšou, no má potenciál stať sa v poradí treťou a to už v najbližších piatich rokoch. Predbehne tak Nemecko a Japonsko.

Medzinárodný menový fond očakáva, že krajina zaznamená tento rok rast reálneho HDP na úrovni 5,9 percenta a v nasledujúcich piatich rokoch by to mohlo byť v priemere viac ako 6 percent. Pri inflácii na úrovni 4 - 5 percent to bude znamenať nominálny rast na úrovni 10 - 11 percent. Ak sa potenciálny rast Indie premietne do firemných ziskov a výnosov akciového trhu, potom môžu investori očakávať v strednodobom horizonte výnosy okolo 15 percent.

Investovanie na rozvíjajúcich sa trhoch vždy prináša aj riziká, tých má veľa aj India. Medzi najväčšie riziká patria dlhotrvajúca globálna recesia, slabý pokrok v reformách, nepriaznivý geopolitický vývoj, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatok energií a nestálosť cien komodít. V poslednom čase sa čoraz viac investorov zaujíma aj o rastúci politický a náboženský extrémizmus v Indii, ktorý narúša sekulárnu identitu krajiny. To má však minimálne dôsledky na výnosy trhu. Investovanie v Indii je hrou trpezlivosti, pretože cesta transformácie ekonomiky bude pravdepodobne zdĺhavá a hrboľatá.

Zdroj: Bloomberg, Saxo MSCI India vs. MSCI Rastúce trhy za posledných 5 rokov

Silný domáci dopyt

Populácia Indie nedávno prekonala dlhoočakávaný inflexný bod a predbehla Čínu v statuse najľudnatejšej krajiny na svete. Podľa odhadov OSN bude mať India už tento rok 1,428 miliardy ľudí, čo je asi o 3 milióny viac ako má Čína. India má okrem populačnej dynamiky aj rastúcu populáciu v produktívnom veku. Viac ako polovica populácie má menej ako 30 rokov. To je v ostrom kontraste s inými rozvinutejšími ázijskými krajinami, ktoré zaznamenávajú pokles populácie v produktívnom veku ako dôsledok starnutia populácie.

Často sa však objavuje otázka, či bude tento rast populácie pre Indiu benefitom alebo katastrofou vzhľadom na výzvy spojené s využívaním zručností mladej populácie. India bude musieť neustále investovať do zdravotníctva a vzdelávania, aby zabezpečila, že mladá rastúca populácia bude prispievať k hospodárskemu rastu a nestane sa pre ňu bremenom. Zároveň je potrebné vynaložiť úsilie na zvýšenie účasti žien na indickej pracovnej sile.

Zdroj: Saxo Bank Populácia Indie vs. Čína a trendy príjmu na obyvateľa

India sa takisto musí zamerať na investície do poľnohospodárstva, aby sa obyvatelia mohli presunúť z farmárskych pozícií do zamestnania v mestách. Rovnako bude potrebné zvyšovať investície do infraštruktúry, ktorá umožní rýchlejšiu urbanizáciu. Pomôže to Indii vyhnúť sa pasci stredného príjmu. Reformy výroby a digitalizácie naznačujú, že obyvateľstvo Indie môže v nasledujúcich rokoch využiť svoje výhody, ak budú podobné kroky pokračovať.

Rastúce spotrebiteľské výdavky

Domáca spotreba je kľúčovým pilierom indickej ekonomiky a tiež rastu HDP. Očakávané zvýšenie úrovne príjmov na obyvateľa by malo tieto vyhliadky ešte zlepšiť. Dokonca aj pri statuse krajiny s najnižším príjmom na obyvateľa spomedzi rozvíjajúcich sa trhov stále existuje približne 70 miliónov domácností, čiže asi 300 miliónov ľudí, ktorí patria do vyšších stredných a vysokých príjmových skupín. To predstavuje veľký spotrebiteľský trh.

Výskumný ústav spotreby ICE360 odhaduje, že celkový počet domácností v Indii môže vzrásť z 293 miliónov v roku 2018 na 386 miliónov v roku 2030, pričom viac ako 50 percent domácností, čiže asi 200 miliónov ľudí, bude patriť do segmentu vyšších a najvyšších príjmov. S takouto veľkosťou a rozsahom môžeme čakávať, že mnoho globálnych firiem sa bude snažiť vyrábať v Indii, predovšetkým pre pokrytie domáceho trhu.

Príkladom je rozhodnutie spoločnosti Apple vyrábať iPhone 14 v Indii, ktoré je čiastočne výsledkom napätia medzi USA a Čínou, ale slúži aj na uspokojenie rastúceho domáceho dopytu. Apple je pre Indiu obrovským testovacím projektom. Ak bude schopný dodať sľúbený počet mobilných telefónov, bude to pre ďalších svetových výrobcov dostatočným impulzom, aby našli chuť prekonať výzvy zložitého podnikateľského prostredia. Paralelne s tým aj India zlepšuje svoje podnikateľské prostredie, ktoré sa v globálnom hodnotení EIU dostala na 52. miesto, kým pred piatimi rokmi bola ešte na 62. priečke, čím predbehla aj Čínu.

Nová továreň sveta?

Atraktivitu Indie zvyšuje aj trend deglobalizácie, ktorý nabral na sile počas vlády Donalda Trumpa. Výsledkom je, že aj keď sa manželstvom medzi Západom a Východom skončí, budú vznikať nové spojenectvá. To prináša veľa potenciálnych príležitostí pre Áziu a najmä Indiu.

Keď sa spoločnosti snažia diverzifikovať dodávateľské reťazce a presúvať výrobu z Číny, budú hľadať miesta, ktoré ponúkajú lacnú pracovnú silu, rozsah výroby a silný domáci dopyt. India si túto príležitosť uvedomuje, a preto spustila ambiciózne programy na prilákanie globálnych producentov. Opatrenia zahŕňajú zníženie podnikových daní, investičné stimuly a výdavky na infraštruktúru. Najnovšia vládna schéma stimulov vo výške 25 miliárd dolárov má v priebehu nasledujúcich piatich rokov vytvoriť dodatočný objem produkcie v hodnote 400 miliárd dolárov a šesť miliónov nových pracovných miest. Podiel výroby na indickom HDP by sa mohol do roku 2031 zvýšiť zo súčasných 15,6 percenta na 21 percent. Zároveň by sa mohol zdvojnásobiť podiel Indie na exporte.

Charu Chanana Charu Chanana je marketingová strategička Saxo Markets so sídlom v Singapure. Má viac ako 10-ročné skúsenosti na finančných trhoch, naposledy ako vedúca ázijská ekonómka v Continuum Economics, kde jej kompetencie zahŕňali makroekonomické analýzy pre rozvíjajúce sa ázijské krajiny s kľúčovým zameraním na Indiu a juhovýchodnú Áziu. Je odborníčkou na analýzu a monitorovanie vplyvu domácich a vonkajších makroekonomických šokov na región. Charu sa umiestnila na vysokom mieste v prieskumoch predpovedí agentúry Bloomberg a médiá s ňou pravidelne konzultujú názory na trhy a ekonomiky. Bola široko citovaná v článkoch v tlači a často sa objavuje na CNBC, Bloomberg TV a Channel News Asia a v singapurských obchodných rádiách.