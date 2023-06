Svet vstupuje do obdobia veľkých politických chýb, tvrdí v nedávnom rozhovore pre Bloomberg bývalý hedžový manažér Hugh Hendry. Hlavným dôvodom je, že politici si zabudli všimnúť paradigmatické zmeny, ktoré priniesol nástup Číny v ekonomickej oblasti.

Za posledných vyše 20 rokov, odkedy Čína vstúpila do Svetovej obchodnej organizácie, sa ekonomická trajektória sveta zmenila. Čína totiž svojou masívnou produkčnou kapacitou vytvorila lacnú protiváhu západnej výrobe, ktorá jej nedokázala konkurovať. Nastala postupná deindustrializácia.

Tá na jednej strane pomohla kupovať lacnejšie čínske výrobky, no na strane druhej pripravila západný svet o tržby a zisky z výroby. Následkom je, že príjem ľudí s nižším a stredným príjmom už dekády stagnuje. Dôvodom je pokles pomeru miezd na HDP, ktorý v súčasnosti dosahuje v Spojených štátoch necelých 57 percent, o päť percentuálnych bodov menej ako pred vstupom Číny do WHO.

Problémom existujúceho systému je, že Čína dosahuje významné prebytky obchodnej bilancie. Za získané zdroje, ktoré sa pohybujú nad úrovňou dvoch percent HDP nekupuje zahraničné tovary a služby, ale kupuje zahraničné finančné aktíva.

Čína tým vytvára globálnu defláciu tovarov a infláciu aktív. Reálne mzdy pracujúcich vo výrobe stagnujú a hodnota finančných aktív rastie. Inak povedané, chudobní chudobnejú a bohatí bohatnú.

Jediný spôsob, ako tomu zabrániť, je zatvoriť kapitálový účet s Čínou. Cez kapitálový účet totiž krajina nakupuje zahraničné cenné papiere. Ak by to nemohla robiť, získané peniaze by musela použiť na nákup ostatných tovarov a služieb, čo by zvýšilo ich ceny a následne mzdy v ostatných krajinách.

Znie to neuveriteľne, ale napriek obrovskému prebytku obchodnej bilancie, sa čínsky jüan za posledných 30 rokov oslabil. Dôvodom je snaha centrálnej banky udržať konkurenčnú výhodu Číny v obchodnej oblasti. Keby sa kapitálový účet zavrel, čínsky jüan by prudko posilnil a obchodné bilancie by sa vyrovnali.

Merkantilistická politika Číny spôsobila, že krajina, ktorá mala pred vstupom do WHO HDP na úrovni súčasného Turecka, ho má momentálne na úrovni celej Európy. Pokiaľ sa nič nezmení, problémy budú narastať.

Svet pritom potrebuje niečo úplne iné – múdrosť Henryho Forda.