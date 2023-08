Prax ma naučila, že najvýstižnejšie pointy často vznikajú nechcene pri preklepoch. Z tejto kategórie sú aj „peniaze naprosené na dôchodok“. Samozrejme, pôvodne tam malo byť „nasporené“, dobre to však ilustruje, ako je náš penzijný systém postavený.

Zvyšovanie dôchodkov závisí od politických rozhodnutí a ako populácia starne, bude to čoraz väčší problém. Veď aj preto bol zavedený druhý pilier. No ani ten sám osebe nestačí. Ak by bol sporiteľ, ktorý celý život poberal aktuálnu priemernú mzdu, iba v dlhopisových fondoch, od začiatku systému doteraz by mal nasporených zhruba 14-tisíc eur, ak by riskoval a bol na akciových a neskôr indexových fondoch, jeho úspory mohli byť až 26-tisíc eur.

Keď štát pomáha

Za rozdielmi nie je len pasivita sporiteľov, ale aj „pomoc“ štátu, keďže v roku 2013 počas vlády Roberta Fica boli sporitelia presunutí do konzervatívnych fondov. Dôvodom mala byť ochrana ich úspor. Ako však ukazuje aj príklad TRENDu, v dlhodobom horizonte sú rizikovejšie fondy výnosnejšie.

Problém bola aj povinnosť garantovať nezáporné zhodnotenie v nezmyselne krátkom šesťmesačnom cykle, čo portfólio manažérom zobralo chuť akokoľvek riskovať.

Samozrejme, sporitelia mali príležitosť presunúť sa z dlhopisových fondov do rizikovejších, mnohí to však neurobili a celé roky tak prerábali. Náprava prišla až v tomto roku, keď sa na popud už rozpadnutej koalície začal postupný návrat do rizikovejších fondov pre všetkých, ktorí to vyslovene neodmietli.